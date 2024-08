SRSKI DUEL ZAVRŠEN PREDAJOM Đoković nastavio put ka odbrani titule, uprkos problemima na obe strane

Novak Đoković plasirao se u treće kolo Ju-Es opena, pošto mu je Laslo Đere predao meč pri rezultatu 6:4, 6:4, 2:0, te je tako nastavio pohod ka odbrani titule.

Ovo je bio treći njihov međusobni okršaj. Znao je momak iz Sente u prethodna dva da namuči saigrača iz reprezentacije. Posebno je to bio slučaj na istom ovom mestu prošle godine. Laci je tad imao prednost od 2:0 u setovima, no nije uspeo da dobije meč.

Pobednik je ostao isti i nakon ovog duela, iako se vodila velika borba u prva dva seta. Videlo se da fali svežine obojici, ali su u nekim trenucima udarali loptu veoma snažno. Koliko je uvodni deo susreta bio izjednačen najbolje se vidi po tome da je prvi brejk viđen u 10. gemu kada je 109. na ATP listi servirao da ostane u setu.

Ipak, slika na kraju prvog dela meča nije bila ohrabrujuća za navijače trenutno drugog igrača planete. On je tražio pomoć fizioterapeuta zbog problema sa stomakom, no to mu nije smetalo da nastavi susret.

Iskoristio je to Đere i prvi je napravio brejk u drugom setu. Prednost stečenu u trećem gemu čuvao je sve do osmog gema kada je posustao i omogućio rivalu da se vrati u set. Nakon što je Nole poveo sa 5:4 Laslo je bio taj koji je zatražio pomoć doktora. I on je imao problem sa stomakom, odrađena mu je masaža, ali ja na licu sve vreme bila bolna grimasa.

U narednom gemu slabije rangirani srpski teniser je nizao greške i tako omogućio saigraču iz reprezentacije da povede sa velikih 2:0 i dođe na korak do plasmana u treće kolo Ju-Es opena.

Samo dva gema odigrana su u trećem gemu kada je Laslo morao da preda meč. Očigledno da je povreda bila jača i da nije mogao da nastavi duel.

(Pančevac/Novosti)

