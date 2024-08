SVI ZNAJU KO JE ĐOKOVIĆ Đere pred duel sa sunarodnikom: Šanse vam nisu sjajne kada je on sa druge strane mreže

Srpski teniser Laslo Đere plasirao se u drugo kolo Ju-Es opena nakon trijumfa nad Janom Lenardom Štrufom rezultatom 3:2, po setovima 6:7 (7:9), 6:1, 6:7 (7:9), 6:4, 6:2.

Očekuje nas srpski duel u drugom kolu Ju-Es opena. Laslo Đere igraće protiv Novaka Đokovića, a svima je jasno ko je apsolutni favorit u predstojećem meču.

Interesantno, i prošle godine su Đere i Đoković odmerili svoje snage na ovom grend slemu – Novak je slavio rezultatom 3:2.

– Pre godinu dana smo isto igrali. Nema tu šta sad puno da se kaže, verujem da ću se fizički oporaviti i biti spreman za taj meč, nadam se da će i ruka biti dobro. Svi dobro znaju ko je Novak Đoković i šta je postigao u tenisu, brojke su, naravno, na njegovoj strani, ne samo protiv mene nego protiv bilo koga da igra, tako da, šanse vam nisu sjajne kada je on sa druge strane mreže, ali boriću se – rekao je Đere.

Imao sam jako čudne treninge, ali ovaj meč je pokao da sam na dobrom putu. Novak je Novak, meni ostaje da igram.

– Evo, danas sam se opet uverio da je ovaj sport vrlo čudan, par puta mi je došlo maltene da spakujem torbe i da odem kući, kako je sve izgledalo, a onda na kraju sam preokrenuo i dobio u pet setova. Prošle godine sam igrao jako dobar tenis, bio u dobroj formi, on isto, uspeo sam da odigram jako dobar meč protiv njega. Treniram ovde sedam dana, to je bilo prilično katastrofalno, mislim danas sam trenirao kao da sam bio druga osoba u odnosu na prethodne dane. To je dosta počelo da liči na mene, kako znam da igram. Tako da ne znam šta da kažem, samo se nadam da ću dati svoj maksimum i da će biti dobar meč, videćemo – rekao je Đere.

(Pančevac/Novosti)

PRVA PREPREKA PRESKOČENA Nole savladao Moldavca i zakazao srpski duel na Ju-Es openu