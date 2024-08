SRBIJA DOBIJA 12 NOVIH AVIONA: Predsednik Vučić posle sastanka sa Makronom saopštio SJAJNE VESTI!

Predsednik Francuske Emanuel Makron stigao je u dvodnevnu posetu Srbiji. Na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekao ga predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića i Emanuela Makrona usledila je ceremonija razmene potpisivanja bilateralnih dokumenata u prisustvu dvojice predsednika u sali Jugoslavija u „Palati Srbija“.

Dojica lidera obratila su se u Palati Srbija.

Prvi se prisutnima obratio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

– Posebnu zahvalnost dugujem zato što ste izrazili spremnost i želju da posetite i neke druge gradove osim Beograda. Sa naročitim zadovoljstvom naglašavam našu i vašu posetu Novom Sadu. Mnogo vam hvala što ste došli u Srbiju i time pokazali poštovanje prema građanima Srbije. Mi to umemo da cenimo i poštujemo. Imali smo duge razgovore, nastavićemo ih večeras do kasno u noć, takođe i sutra o svim važnim strateškim pitanjima.

– Zahvalio sam na podršci koju Francuska pruža na evropskom putu naše zemlje, zahvalan sam i zbog investicija i sve bliže saradnje.

– Naša prerađivačka industrija izuzetno raste, osim energetike. Moraćemo da ulažemo mnogo više i mnogo više da se borimo. Tražićemo od francuske vlade da to uradimo na najčistiji mogući način. Velika je vest i kupovina rafala. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona rafala stiže.

– Moraćemo da ulažemo mnogo više i mnogo više da se borimo. Tražićemo od francuske vlade da to uradimo na najčistiji mogući način. Velika je vest i kupovina rafala. Ukupna vrednost ugovora je 2,7 milijardi, 12 potpuno novih aviona rafala u vlasništvu Srbije. To je za nas ogromna vest! To će doprineti značajnom povećanju operativnih sposobnosti naše armije. Potpuno drugačiji pristup. Mi smo srećni što postajemo deo „Rafal kluba“. Hvala predsedniku Makronu što je doneo takvu odluku i što nam je omogućio da kupimo nove „Rafale“. Iako nije bilo lako.

– Mi smo i danas sa Erikom od 12 do 2 pregovarali poslednje delove i pasuse ugovora. Ne zna se ko je teži Erik ili Siniša. Nekako sam ja danas uspeo da pomirim interese i srećan sam što smo ovo mogli večeras da potpišemo. Verujem da ćemo imati dobru saradnju naših armija u budućnosti. Ovo je nešto što je na komercijalnom nivou dobro urađeno. Mi ćemo u 2024. i 2025. uplatiti iz budžeta po 15 posto, po 421 milion evra. Pri tome nećemo povećati udeo javnog duga u BDP-u.

Nakon predsednika Srbije prisutnima se obratio francuski predsednik Emanuel Makron.

Predsednik Francuske Emanuel Makron se na početku obraćanja zahvalio predsedniku Vučiću na toplom dočeku i naveo da mu je drago što se sa svojom delegacijom vratio u Srbiju.

– Želeo bih da danas svojim prisustvom ponovo uputim poruku prijateljstva Francuske Srbiji i da na najodlučniji način izjavim da je vašoj zemlji mesto u Evropi, Evropskoj uniji.

Makron je rekao da je u poslednjih pet godina došlo do velikih promena na svetskoj sceni, a da je u ovom periodu došlo do znatnog povećanja saradnje i utemeljenja prijateljstva između Francuske i Srbije, a potom se osvrnuo na projekat Aerodroma „Nikola Tesla“ koji je trenutno u toku u parnerstvu Francuske i Srbije, kao i niz projekata na kojima ove dve zemlje trenutno rade ili planiraju da započnu.

Francuski predsednik istakao je da Srbija na polju evrointegracija uživa potpunu podršku Francuske u svakom pogledu i da se u bliskoj budućnosti raduje otvaranju novog pregovaračkog poglavlja.

– Francuska agencija za razvoj koja je prisutna u Srbiji od 2019. godine izdvojila je svotu od gotovo 600 miliona evra i nastavlja da razvija svoje aktivnosti. Naši stručnjaci rade na pružanju podrške u sprovođenju reformi i ekološkoj i energetskoj tranziciji u Srbiji. Danas sporazumi koji su potpisani su jako važni za sve to. Evropskoj uniji je potrebna jaka i demokratska Srbija, a Srbiji je potrebna jaka i suverena Evropska unija – rekao je Makron.

