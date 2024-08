Od večeras u Muzeju izložba „LIFELINEˮ DITERA MAMELA

Večeras, tačno u 19.44 u Narodnom muzeju Pančevo za publiku će biti otvorena izložba „Lifelineˮ („Životna priča“) Ditera Mamela. Reč je o Ditervom vizuelnom viđenju istorije njegove porodice koja se posle Drugog svetskog rata iselila iz ovih krajeva.

Zajedno sa njim izložbu će otvoriti i njegova majka, koja se prvi put posle 80 godina vratila u ove krajeve. I kako je sam Diter izjavio pred otvaranje, ova izložba jeste priča o istoriji njegove porodice i njega koji potiče od banatskih Švaba, iseljenih sa ovih prostora posle Drugog svetskog rata, ali je posvećena svima nama, svakom od nas, kao i migracijama koje su sudbina ljudi širom sveta.

(Autor kratkog filma i razgovora sa Diterom Mamelom: Radovan Đerić)

Jer kako napisa i Miroslav Birclin, direktor Narodnog muzeja Pančevo „Ako ijedna oblast naše planete zna za migracije, to je svakako Balkan. Mnogi narodi protutnjali su ovuda od neolita, preko indoevropske seobe, do skorašnjih ratova, a migracije su toliko česte da ih je teško i pobrojati. Migracije su na neki način i simbol našeg Muzeja, one na slici Paje Jovanovića „Velika migracija Srba“.

A kada su se neki odselili, u oktobru 1944. počela je nova epoha, epoha novih migracija i da se podsetimo tih vremena, i oslobođenja Pančeva i nekih novih migracija, pomoći će nam izložba koja nas čeka u oktobru 2024.

LIFELINE – se može prevesti kao životni put, ali i kao uže spasa, a porodici umetnika, banatskim Švabama iz južnog Banata, upravo migracija bila je uže spasa nakon Drugog svetskog rata. Deda Ditera Mamela, banatski Švaba, rođen je u Temišvaru, a kada je upoznao Ditrihovu baku, banatsku Švabicu iz Kačareva, preselio se u naš kraj. Nakon rata deda, baba, majka i ostala porodica iselila se iz Banata i otišla ka Austriji i Nemačkoj kao i većina lokalnih Švaba koji su ovde živeli od početka 18. veka. Nekih 70 godina kasnije, Diter je bio svedok migracija iz Sirije kada su prepuni čamci izbeglica stizali u Grčku. Istorija njegove porodice, kao i savremene migracije pokrenule su ga da se počne baviti humanitarnim radom, kao i da stvori brojna umetnička dela inspirisana tematikom rata, stradanja civila, migracijama… U jesen 1944. godine, neke stare komšije morale su da se odsele zauvek, neki krivci, brojni bez ikakve krivice, a već 6. oktobra iste godine počinje nova epoha u životu našeg grada i države. Oslobođenje Pančeva 1944. godine biće tema naše sledeće izložbe već u oktobru. Izložba LIFELINE Ditera Mamela upravo je zatvorena u Nacionalnom umetničkom muzeju u Temišvaru, a nakon Pančeva, odlazi u Centralni muzej Podunavskih Švaba u Ulmu. Čitav projekat podržan je od strane Ministarstva kulture Republike Nemačke i Centralnog muzeja Podunavskih Švaba iz Ulma.

(Pančevac / N. Simendić)

