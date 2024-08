PANČEVAČKI PIJAČNI BAROMETAR: Pregoreva i voće i povrće

– Neće da valja. Ne znam da li da krenem već sa pravljenjem ajvara. Jer već se bere druga ruka paprike. Tako kažu proizvođači.

– Šta ti to znači? Da već beru drugi rod? Da je neće biti tamo do sredine, kraja septembra?

– Nema. Drugi rod se skine i nema više. Završiće brzo. A skupa mi je i dalje, čak i na kvantašu.

– Pa za koliko je prodaju ovde po tezgama.

– Ona od koje bi se pravio ajvar je i do 250, a može da se nađe i za 200.

– Pa da li će onda ajvar da ti bude i 2.000 dinara, a možda i 1.500? Ako si prodavala prošle godine i za 1.000.

– Ne znam, videću.

Tako je išao dijalog između Alise i Slađe – klijentkinje i njene omiljene piljarke, od koje kupuje i povrće, pa i spremljenu zimnicu, poslednjeg dana avgusta na pančevačkoj Zelenoj pijaci.

– Kupila sam prošle godine tri tegle ajvara od Slađe za po 1.000 dinara i nisam se pokajala. Za nas dvoje u kući je to bilo dovoljno. Oni koji pojedu celu teglu čim je otvore, moraju sami da ga prave. Jedne godine sam to radila i nisam se baš proslavila jer potrebno je tu i dosta strpljenja. A ne znam i kad bih. Ne mogu da uzmem tri dana slobodno sa posla samo da bih pravila ajvar – smeje se Alisa dok nam objašnjava da će biti spremna da ajvar plati i do 1.300 dinara.

Mogao se ajvar prošle godine doduše naći i za 600 dinara, ali onaj pravljeni od kuvane, a ne pečene paprike. Za ajvar od pečene paprike, kako red i pravi ukus ovog specijaliteta nalažu, trebalo je dati bar 800 dinara.

A na pitanje reporterke zašto su jabuke 100, pa i 150 dinara, Milena prodavačica odgovara da joj vreme još nije.

– Tek počinju. A ne znam ni da li ćemo nečega uopšte imati. Sve je ubila suša – vajka se Milena.

Pijaca je bila malo praznija nego prethodnih nedelja. Vikend je na nesreću pao baš pred platu i penziju.

Ipak, dok sunce i dalje prži po pančevačkoj Zelenoj pijaci, očigledno je da počinje da se razmišlja ipak i o jeseni i dugoj zimi. Bar oni koji misle da su mravi.

– Suša je sve pojela.

– Pa jeste. Pre neki dan kao pala kiša. Bilo samo nekoliko kapi.

– Kad se malo zamisliš. Narod uopšte nije svestan šta se dešava. Nećemo imati šta da jedemo. Sve gori. Sve je ubila suša. Kiše i dalje nema.

– Pa moraćemo da se prilagodimo novim uslovima, kao u tropima. Da zalivamo i skidamo dve žetve.

– Ne ide to tako. I oni koji zalivaju, šta vredi. Ti kao navodnjavaš iz sistema, a ono dole sve kuva. Zalivaš uveče, ali je temperatura ista kao i tokom dana. Samo skuvaš i koren i biljku.

Tako je tekao dalje razgovor između Slađe i Alise.

A možda je lakše i ne misliti na jesen i zimu koji neumitno stižu. Baš kao cvrčak. Jer ko peva, zlo ne misli.

Cene povrća

Krompir – 100 dinara

Batat – 350 dinara

Crni luk – 80-100 dinara

Crni luk mladi – 3 za 100 dinara

Beli luk – 40 glavica ili 3 za 100 dinara

Šargarepa – 150-200 dinara

Kupus – 90-100 dinara

Kelj – 200 dinara

Pasulj – 450-600 dinara

Paradajz – 100-180 dinara

Čeri paradajz – 400 dinara

Krastavci – 100-120 dinara

Paprika babura – 200-220 dinara

Paprike crvene – 200-250 dinara

Paprika crvena šilja – 100-150 dinara

Paprika zelena šilja – 100-150 dinara

Ljuta papričica – 3 komada za 100 dinara

Spanać – 350-400 dinara

Tikvice – 80-100 dinara

Patlidžan – 120-150 dinara

Boranija – 280-300 dinara

Zelen – 200-300 dinara

Zelena salata – 100-120 dinara

Kukuruz – 3 za 100 dinara

Cene voća

Grožđe – 250 dinara

Šljive – 80-120 dinara

Breskve – 120-150 dinara

Jabuke – 100-150 dinara

Kruške – 150 dinara

Lubenice – 50-60 dinara

Dinje – 90-100 dinara

Pomorandže – 200-280 dinara

Limun – 280-300 dinara

Sušeni i orašasti proizvodi

Suve šljive – 500 dinara

Suvo grožđe – 600 dinara

Sušene kajsije – 1.200 dinara

Sušene smokve – 800 dinara

Mak – 700 dinara

Sušena tucana paprika – 1.500 dinara

Venčić ljute crvene paprike – 500 dinara

Slatke sušene paprike za punjenje – 10 komada 250 dinara

Orasi – 1.000-1.200

Lešnici – 1.300

Bademi – 1.000

Rasad jesenji

Dan i noć – 60 dinara

Ukrasna detelina – 250 dinara

Ljuta paprika – 150 dinara

Hrizanteme – 200-350 dinara

(Pančevac/ N. S.)

