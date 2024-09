Dolovo: Svečani prijem đaka prvaka OŠ ,,Aksentije Maksimović“

Osnovna škola ,,Aksentije Maksimović“ u Dolovu je u saradnji sa MZ Dolovo i Domom kulture ,,25. maj“ organizovala svečani prijem đaka prvaka uz prisustvo članice gradskog veća za obrazovanje Tatjane Božić.

– Danas smo ovde da pozdravimo prvake i ujedno svim prvacima grada Pančeva želim srećan početak jednog novog razdoblja u životu, u kome će, ne samo učliti, nego i družiti se. Danas smo u školi u Dolovu gde su pre dve godine otvorene dve vrtićke grupe. Grad je uložio sredstva da otvori vrtiće i nadam se da je to imalo velikog značaja za ovu školu, a to se sada vidi. Ovo su prve generacije koje iz tog vrtića sada upisuju prvi razred. Drago nam je da je to ipak jedan veći broj nego prošle godine. Takođe, škola u Dolovu je odradila osnovno tekuće održavanje za koje je Grad izdvojio novac, a to je sređivanje učionica, podova, urađen je stakleni zid i sve je pripremljeno kako bi bezbednost i zdravstveno-higijenski uslovi za decu i zaposlene bili na najvišem nivou. Takođe, Grad je poklonio svim prvacima grada Pančeva saobraćajne bukvare, jer nam je pre svega bezbednost sve dece, a prvaka posebno, koji tek uče osnovne korake u saobraćaju, najvažnija, rekla je Tatjana Božić.

Ove godine u OŠ Aksentije Maksimović u Dolovu upisano je nešto više đaka u odnosu na prošlu godinu, kada je bilo samo dva odeljenja i 47 učenika.

– Ove školske godine imamo upisano 57 učenika, od toga je 55 na srpskom jeziku u tri odeljenja i dva učenika su na rumunskom odeljenju u kombinaciji,ukupno ih imamo sedam, od prvog do četvrtog razreda, kaže direktorka Jasmina Stanković.

Škola je pripremljena u potpunosti, tokom leta su renovirani sanitarni čvorovi i higijena je na viskom nivou.

– Zahvaljujemo se Gradu Pančevo, koji je poklonio bukvare i Bambiju koji je poklonio paketiće i škola je obezbedila treći poklon za đake prvake, rekla je direktorka Stanković, koja je prvacima poželela puno sreće i uspeha i da ostanu deca do kraja života.

– To su deca koju poznajemo, koja su slobodnija i koja su već bila kod nas u vrtiću, zaključuje Stanković.

(Pančevac/M.Popović)

PRVO ZVONO U NOVOJ ŠKOLSKOJ GODINI