UMRLA U TEŠKIM MUKAMA Olimpijku dečko polio benzinom i zapalio

Olimpijka iz Ugande, Rebeka Čeltegej, preminula je od zadobijenih povreda, nakon što ju je zapalio bivši dečko.

Stravičan napad dogodio se u nedelju u kenijskom gradu Eldoret. Bivši dečko Dikson Dijema je nakon svađe doneo kantu benzina, polio nesrećnu maratonku i zapalio je.

Prema pisanju medija u Keniji, komšije su uspele da ugase požar, a Rebeka i Dikson su hitno prebačeni u bolnicu.

Učesnica Olimpijskih igara u Parizu je od nedelje bila na intenzivnoj nezi u jako lošem stanju. Čak 80 odsto njenog tela bilo je prekriveno teškim opekotinama.

BREAKING NEWS💔💔 We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE

Preminula je rano jutros, pošto su joj otkazali svi organi.

Nakon velike tragedije oglasio se i Atletski savez Ugande.

„Duboko smo tužni što objavljujemo da je preminula naša atletičarka Rebeka Čeltegej koja je tragično postala žrtva porodičnog nasilja. Kao federacija, osuđujemo takve postupke i tražimo pravdu. Neka njena duša počiva u miru“, navodi se u njihovom saopštenju za javnost.

SAD 💔 Rebecca Cheptegei, the Ugandan Olympic athlete who was set on fire by her Kenyan boyfriend on disagreements over a piece of land has passed away today morning.

So sad that it had to end this way.

Our thoughts are with her loved ones during this difficult time.

RIP 🕊️😭 pic.twitter.com/vYQP6P7ZvC

— Eric NDAGIJIMANA®️ (@EricNdagije250) September 5, 2024