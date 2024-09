„Dani pančevačkog rokenrola“ ujedinili različite generacije

„Dani pančevačkog rokenrola“ održani su krajem avgusta na platou ispred Kulturnog centra Pančevo, a ova dvodnevna manifestacija u organizaciji lokalnog Udruženja rok muzičara, kao i dosad, okupila je i ujedinila izvođače i ljubitelje rokenrola svih generacija – od veterana pa do mladih nada.

Nakon što su prve večeri svirali sastavi „Oluci“, „Apple shampoo“, „The Greens“, „Baštovani“ i „Polaris“, sutradan se predstavilo još pet bendova: „Matorani“, „Grove off“, „Isabel“, „Afazija“ i „Klasik rok bend“.

Mihailo Petković (25) iz grupe „Isabel“ prvi put je nastupio na ovoj manifestaciji, a bendu je ovo tek treće javno prikazivanje.

– Mi smo zapravo sve to vreme radili na našem albumu, sa kojeg su sve stvari koje smo izveli na „Danima pančevačkog roka“. Album će izaći uskoro, a koji je to konkretno žanr ne znam tačno da definišem. Ja lično kao muzičar i umetnik, u pokušaju ili ne, nisam sklon da to stavljam u neki okvir, ali, ako baš moram, to bi bio neki hibrid između nojz roka i post metala. Kada je reč o bendu, ja sam vokal, tekstopisac i kompozitor, a pored mene tu su i Ognjen Mijatović, koji svira lid gitaru i on je koosnivač i druga strana „mozga operacije“, dok je David Miljković na bas gitari; Dušan Bilkan je bubnjar, a Filip Čobanin je odnedavno s nama i svira ritam

gitaru. Prvi bend imao sam još i početkom srednje škole, a bavljenje umetnošću sam uvek video kroz potrebu da se ekperimentiše, jer uvek mi je bilo bitno da iskažem neke svoje ideje. Veliki uzor mi je bio pančevački bend „Fensi frogs“, kojeg sam, doduše, slušao retroaktivno. Ovaj festival je jedan od mani najvažnijih događaja, a učešće u njemu je ostvarenje dečačkog sna – navodi Mihailo.

Još mlađi Vukašin Popović (19) iz benda „Afazija“ istakao je da svira samo autorske pesme i to isključivo na maternjem jeziku.

– Mislim da je bitno da čuvamo naš jezik, kako bi generacije koje dolaze bolje razumele naše ideje. Hteli smo da napravimo fuziju između panka i nekog težeg roka s mnogo melodije, dok kada pišem tekstove trudim se da budu introspektivni, a što se tiče samog instrumentala, najviše inspiracije crpimo iz stvaralaštva bendova kao što su „Pearl Jam“, „Alice in Chance“ i „Nirvana“ i generalno iz te rane sijetlske scene iz devedesetih. S druge strane, trudimo se da nekako inkorporiramo i jači zvuk da ne bude sve tako depresivno. Zato imamo i pesmu koja se zove „Ideja“ i govori o tome kako treba da opstane sve što nam je na umu. Sa mnom u bendu su

divni momci i svi su mlađi od mene sa svojih 16-17 godina: Sava (bubnjevi), Nikolaj (gitara) i Dušan (bas). Okupili smo se prošle godine sasvim spontano na „Fridom art“ festivalu, nakon čega smo primetili da imamo dobru hemiju. Drago mi je da u gradu postoji mnogo bendova, ali ja najviše poštujem one koji prave autorsku

muziku, a njih je veoma malo – ističe Vukašin.

Potpredsednik Udruženja rok muzičara i selektor festivala Zoran Ilić veoma je

zadovoljan nastupima, pre svega mladih.

– Pančevo je uvek bilo rasadnik dobre muzike, a poseta je ponovo bila dobra, što govori da ima publike za rokenrol i to u okviru različitih generacija. A to je ono što se trudimo da uradimo i mi iz udruženja kao organizatori – da napravimo i generacijsku, pored žanrovske lepeze. Napominjem i da nema bendova koji su ponavljaju u poslednje tri godine, izuzev Vrščana, koji su neka vrsta želje naše publike, zato što su specifični, a i s njima imamo odličnu saradnju, jer i oni prave sličan događaj. Postoje aktivni, poluktivni i bendovi koji su u stanju mirovanja, pa i ih mi „probudimo“, kao što su „Klasik rok bend“, dok su i „Grinsi“ pravili pauze i evo ih ponovo. Izvlačimo iz ilegale i grupe kao što je „Polaris“, koji ne svira već šest- sedam godina, a imaju četiri ce-dea za sobom. Zapravo, mi cele godine pripremamo događaj i ovo je samo finale – napominje Zoran.

Predsednik udruženja Milorad Mića Ilić podsetio da je ovu priču pokrenulo udruženje rokera, koje su, pored njega i Zorana Ilića, 22. februara 2013, osnovali i Tomislav Vagner, Dragan Krstić, Milorad Bogdanović, Marko Dimitrijević, Branislav Đeković, Stevan Birak i Branislav Radovanović.

– Na samom početku praktično sam postavio jednu šemu i plan rada sa tridesetak i više aktivnosti. I mnogo toga je urađeno za ovih desetak godina. Kruna su „Dani pančevačkog roka“, a recimo sada podržavamo grandiozni projekat izrade monografije Istorija pančavačkog rokenrola, koji priređuje Vladimir Nedeljković. Što se tiče ovog događaja, najveći utisak su mi mladi, ali je lepo videti generacije od 15 do 78 godina, koje povezuje rokenrol – ističe Mića.

(Pančevac/J. Filipović)

