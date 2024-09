Evo zašto su vršačkom vinogorju grožđe brali noću

Za vršačke vinogradare ova proizvodna godina beleži rekorde – ali ne u prinosu, već u uslovima i proizvodnje i berbe. Osim što je berba počela čak mesec dana ranije, pa se već početkom septembra privodi kraju, zbog ekstremne vrućine, prvi put u istoriji vinogradarstva, berba se obavljala noću.

Berbe grožđa u jednom od najvećih vinogorja u zemlji, vršačkim vinogradima ove godine počela je čak mesec dana ranije nego što je to uobičajeno, a to kažu ne pamte ni najstariji vinogradari ovog kraja. Umesto da je na polovini, berba se ovi dana privodi kraju. Suša je, kažu, smanjila prinose za 20, 30 posto ali nije uticala na kvalitet zrna, koje je u odličnom zdravstvenom stanju ali nešto sitnije sa visokim procentom šećera.

„Apsolutno je zdravo grožđe, bukvlano da nema bobice da ima neki problem da ima neke bolesti . Druga stvar je što su bili ekstremno visoki šećeri , ja sam juče konkretno enku parcelu koja je osunčana, neki kabrene skinuo probno, gde je u masi bilo 120 ekscela , to je negde 28, 29 šećer to je potencijal od 17, 18 alkohola u vinu gde to pravi svakakve probleme” objašnjava Ivan Milanović vinogradar i vinar.

Sama berba donela je nove izazove. Mali vinogradari, koji su brali ručno, berbu su počinjali već u 5 ujutru i završavali oko 10.00, a obrano grožđe je bili vruće pa nije moglo odmah u preradu te su morali da ga hlade- ili u hladnjači ili suvim ledom. Oni veći, koji imaju mogućnost mašinskog branja, grožđe su skidali noću. Na plantažama vinarije Drašković, u čijem posedu je njevći deo vršačkih vinograda u rodu ove godine je blizu 1000 hektara.

Zbog ekstremno visdokih dnevnih temperatura i činjenice da kiša u Vršcu nije padala duže od 40 dana, prvi put u istoriji vršačkog vinogradarstva berba se kombajnima obavljala noću.

“Prvi put se berba obavlja noću iz razloga što su temperature grožđa odnosno zrna u dnevnom periodu otprilike 38 stepeni , trenutne temperature grožđa koje mi dobijamo noćnom berbom su oko 21, 22 stepena što je idealno za dobijanje vrhunskih vina koje mi očekujemo ove godine” kaže Aleksandar Mitrović, izvršni direktor vinarije “Drašković”.

(RTS)