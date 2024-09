Počelo sređivanje seoskih deponija: Tri mašine trenutno u Kačarevu

Grad Pančevo počeo je sa čišćenjem i sređivanjem deponija u naseljenim mestima. U Kačarevu se trenutno nalaze tri mašine koje su očistile deponiju u ovom selu, a posle će se posao preseliti u Banatsko Novo Selo, kaže Branislav Raketić gradski većnik za komunalne poslove.

Počelo je sređivanje seoskih deponija, kako bi one postale pristojno mesto za deponovanje otpada kaže za RTV Pančevo Branislav Raketić gradski većnik za komunalne poslove. On je obišao radove na čišćenju deponije u Kačarevu.

– Sređivanje seoskih deponija krenuli smo Brestovac, Ivanovo, Omoljica, trenutno smo u Kačarevu. To je obaveza grada da se ove deponije saniraju i da budu pristojno mesto za odlaganje otpada . Treba puno i sa ljudima pričati o načinu deponovanja otpada Grad Pančevo je odredio dugoročne planove od 2022 do 2028 i srednjoročne od 2023 do 2025 godine i prioritet u njima, naglašava Raketić. Rekao je Branislav Raketić – gradski većnik za komunalne poslove

– To su održavanje infrastrukture, poboljšanje za građane koji iz svog budžeta plaćaju usluge koje mi nudimo. Posebno treba da vodimo računa o zelenoj agendi. Da se sadi vrše drvaća i da bude više zelenih površina, da zdraviji bude vazduh i prioritet je da vršim edukacije sa građanima, da organizuemo tribine i radionice. Da ih upućujemo na pravilan način selektovanja otpada Na sređivanju deponije u Kačarevu angažovane su tri mašine, a u lokalnoj samoupravi ističu da će ovo biti posao koji se neće prekidati.,rekao je Branislav Raketić – gradski većnik za komunalne poslove

– Ovo će biti kontinuirana akcija koja mora da zaživi, da dovedemo sve deponije na nulto stanje i da objasnimo ljudima kako se vrši selekcija otpada. Pomoć imamo od JKP Higijena, spremni smo na svaku vrstu saradnje i da se zahvalim gradu Pančevu što je izdvojio sredstva koja nisu mala i želimo da vidimo rezultat. Želimo da sve komunalne usluge u gradu podignemo na viši nivo.

Posle radova na deponiji u Kačarevu, ceo posao i sve mašine biće premešteni na deponiju u Banatskom Novom Selu. Kako naglašava Branisalv Raketić, kada se završi posao u svim naseljenim mestima krenuće se ispočetka na čišćenje i održavanje deponija.

(Pančevac/RTV Pančevo)

