Prizor koji kida srce: Telo Bore Đorđevića u kovčegu stiglo u Čačak, dočekao ga njegov prijatelj iz detinjstva, čuveni patolog

Čačak – Kovčeg sa telom legendarnog Bore Đorđevića oko 22 časa stigao je na odeljenje Opšte bolnice u Čačku. Dočekao ga ja njegov prijatelj iz detinjstva, inače čuveni čačanski patolog dr Prle Savić. Izuzetno težak trenutak za njega i izuzetno emotivan. Ranije danas i sam je pričao o Bori i nadi da će ipak i iz ove bitke izaći kao pobednik. Sa setom se prisetio nekih prošlih, srećnih vremena.

– On je znao da izađe iz svoje zgrade sa gitarom, da svira i peva sve do moje terase koja je bila udaljena oko nekih 50 metara. Svi su ga znali i svi su ga voleli. Bio je poseban čitav život. U šali je znao da kaže još kao dete – videćete vi ovo će jednog dana biti Borina ulica. Voleo je Čačak i dobar glas o našem gradu pronosio svuda gde je bio, kaže njegov prijatelj Prle Savić za RINU.

Bora Đorđević će po sopstvenoj želji biti sahranjen na gradskom groblju u Čačku. Sahrana je zakazana za subotu, kada će i hor čačanske Gimnazije izvesti pesmu Pogledaj dom svoj anđele. Inače, čuveni roker sam je izabrao svoje grobno mesto u svom rodnom gradu.

– Izbegavao sam da pričamo o toj temi, ali on je pre par godina insistirao da odemo na groblje kako bi izabrao svoje grobno mesto, svoju večnu kuću. To smo uradili i on će biti tu sahranjen. Znamo da će ga na večni počinak ispratiti veliki broj prijatelja, kolega, fanova, rekao je za RINU gradonačelnik Čačka Milun Todorović.

Njegovi Čačani i danas svirajući njegove pesme u gradu na Moravi, odaju počast velikanu rok scene.

Da je voleo svoj rodni grad pokazuje i podatak da je sa svojim bendom, čuvenom Ribljom čorbom, koja je punila hale širom Jugoslavije, održao koncert u seoskoj školi u Slatini pored Čačka. Mnogi su bili iznenađeni što tako velike zvezde nastupaju u malom selu, Bora je u svom stilu šeretski odgovorio:

– Pa ne znam šta je čudno, dolazimo svuda gde ima struje, rekao je tada Bora a to se i dan danas prepričava.

(Pančevac/RINA)

POZNATO KADA ĆE BITI SAHRANJEN BORA ĐORĐEVIĆ U petak će u Čačku biti proglašen dan žalosti