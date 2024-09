NAJLEPŠTA BAŠTA PANČEVA Konkurs JKP ,,Zelenilo“ traje do 16. septembra

Javno komunalno preduzeće „Zelenilo“ raspisalo je i ove godine konkurs za izbor najlepšte bašte i balkona. Zainteresovani treba da pošalju fotografije Zelenilu do 16. septembra, a najlepši će biti progašeni na svečanosti u Narodnoj bašti 18. septembra u 12 sati.

– Na zadovoljstvo svih nas akcija traje do 16.09., kao i predhodnih godina nismo menjali kriterijume i pravila, treba da se naši sugrađani prijave tako što će poslati fotografije na naš mail ili na viber broj. Naši sugrađani treba iz najlepšeg ugla da fotografiđu svoj balkon ili baštu jer im je u interesu da to sve bude što lepše. Mi olsučimo koje je to 1,2 ili3 meste u obe kategorije, ali ne zapstavljamo ni ostale naše sugrađane koji se prijave, prosto ih negujemo sve tako da na proglašenju smo za sve pripremili prigodne poklone , rekla je Jelena Vujnović – JKP „Zelenilo“.

Osnovni cilj izbora za najlepšu baštu i balkon jeste širenje svesti o značaju zelenila u gradu i razmena ideja o tome na koji način može sve da se uredi prostor u kome živimo.

– Kriterijumi nisu strogi i mi se u ovoj akciji trudimo da promovišemo životnu sredinu i životno okruženje. Mi u Zelenilu tražimo već dve decenije modele da pričamo o tome. I zahvaljujemo se i gradu Pančevu što podržava ovu našu akciju, Jelena Vujnović – JKP „Zelenilo“.

Zadatak zapolslenih u Zelenilu biće da na osnovu poslatih fotografija odaberu najleše uređenu ili osmišljenu baštu ili balkon i taj posao neće biti nimalo lak. Najbolji će biti proglašeni 18.septembra u Narodnoj bašti u 12 sati na prigodnoj svečanosti.

MIRISNI IZBOR: Najlepše bašte i najcvetniji balkoni