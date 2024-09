Istorija bivših država na dve izložbe

Retrospektiva „Rat i mir 1984 – 2024ˮ Sadka Hadžihasnaovića i „Lifeline“, iliti „Životna priča“ Ditera Mamela (Dieter Mammel) – dve su izložbe koje su u petak, otvorene u roku od manje od sat vremena, na udaljenosti od oko 200 metara – u novoj Galeriji savremene umetnosti i u Narodnom muzeju Pančevo – obe sa jasnim istorijskim paradigmama.

Autor prve („Rat i mir“), Sadko Hadžihasanović bio je u Pančevu 1986, kada je jedno njegov delo dospelo putem otkupa u fundus Galerije. Izlagao kod nas od tada nije, mada nije da nije bio u Pančevu, ipak ne tako često, jer „rat“ ga je oterao u Kanadu. Vrcav i raspoložen, spreman za kontakt, odgovoranje i slikanje ispred dela koja se lepe i u prolazu za naše paradigme istorije bivše države, izrazio je iznenađenje što je „toliko ljudi“ došlo na otvaranje – čak oko pedesetak!

Nedaleko odatle, u Narodnom muzeju, prisustvovali smo još jednom istorijsko-slikarskom amalgamu, sada usled proživljavanja priča i uspomena predaka jednog našeg Nemca – poreklom od banatskih Švaba – na izložbi „Lifeline“.

O patosu, patnji, seti, ali i ljubavi međuljudskoj svedočilo je upravo otvaranje ove izložbe – od priče direktora Muzeja Miroslava Birclina, koji je i sam potomak banatskih Nemaca, preko duboko emotivnog obraćanja Ditera Mamela, slikara i autora izložbe, tihe suzdržanosti njegove majke koja je prvi put došla u Srbiju pošto je za Nemačku otišla kada je imala godinu dana, i na kraju i zagrljaja ljudi – jednih koji su napustili kuću u Kačarevu (Francfeldu) i drugih koji su potom u tu kuću došli.

Dirljivi trnuci sa otvaranja izložbe „Lifeline“ Ditera Mamela

Nije li to bila neka kosmička namera da se jedan Sarajlija, sada Kanađanin, i jedan Nemac, nesuđeni građanin Srbije – dva migranta – nađu tako blizu. Jedinstvena je zato prilika da ovu nenamernu nameru proživite na ove dve izložbe, na niti dužine ne većoj od dvestotinjak metara. Retrospektiva „Rat i mir 1984 – 2024ˮ Sadka Hadžihasanovića otvorena je do 27. a „Lifeline“ Ditera Mamela do 29. septembra.

(Pančevac / Nevena Simendić)

