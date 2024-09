Najviše penzionerima i borcima na „socijalnomˮ konkursu

Komisija za vrednovanje programa i projekata u oblasti socijalne politike donela je predloge za (su)finansiranje projekata ustanova i organizacija civilnog društva u oblasti unapređenja socijalne politike u gradu Pančevu, kao i programa udruženja osoba sa invaliditetom i teškim hroničnim oboljenjima.

Konkurs je bio raspisan krajem maja, a predlog je objavljen 30. avgusta, nakon čega su sledila tri dana za uvid u dokumentaciju, dok trenutno teče i rok od osam dana za eventualne prigovore. Rok za odluku o prigovorima je do petnaest dana, a konačan potpis gradonačelnika trebalo bi da usledi trideset dana nakon objavljivanja, to jest do 30. septembra.

Prema predlogu komisije, za dve ustanove – Centar za socijalni rad i SOŠO „Mara Mandić” – predviđeno je po 250.000 dinara. A od udruženja, na spisku je prvo Gradsko udruženje svih penzionera Pančeva, sa 1.100.000 dinara, zatim sa 600.000 dinara Udruženje boraca narodnooslobodilačkih ratova grada Pančeva radi opremanja spomen-sobe, sledi Crveni krst s 350.000, FK „Dinamo 1945ˮ i udruženje „Za osmeh” sa po 300.000 dinara za turnir za decu s posebnim potrebama, to jest za podršku mladima sa intelektualnim teškoćama. Za po 200.000 dinara predloženi su udruženje „Za porodicu”, Udruženje penzionera „Nezavisnostˮ, Savez za školski sport, kao i Udruženje ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, a za po 150.000 dinara međuopštinske organizacije slepih, kao i gluvih i nagluvih, zatim i udruženje „Na pola putaˮ, Pančevački omladinski centar i Udruženje hranitelja „Dugaˮ. Na podršku Grada od po 100.000 mogu da računaju Udruženje ratnih vojnih invalida Vojvodine, Društvo za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama grada Pančeva, udruženje „Veterani 72. specijalne”, Udruženje distrofičara i Udruženje obolelih od multiple skleroze.

Od osam miliona dinara u delu konkursa namenjenom osobama sa invaliditetom i hroničnim bolestima najviše bi trebalo da dobije Gradsko udruženje svih penzionera Pančeva – 3.900.000, što znači da će im od ukupno trinaest miliona u oba dela konkursa pripasti 5.000.000 dinara. Međuopštinskim organizacijama slepih, kao i gluvih i nagluvih dodeljeno je po 925.000, a Društvu za borbu protiv raka 350.000 dinara; Društvu za cerebralnu paralizu, Društvu za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama, Sportskom klubu „Sportikoˮ, udruženju „Na pola putaˮ, kao i udruženjima distrofičara, paraplegičara i kvadriplegičara po 200.000, udruženjima invalida rada i ratnih vojnih invalida po 150.000, a udruženjima invalida rada Omoljice i obolelih od multiple skleroze po 100.000 dinara.

Inače, već u konkursu je bilo navedeno da će prednost imati projekti kojima se obezbeđuje direktna podrška određenim ciljnim grupama, i to: odraslim i starijim licima čije su blagostanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugroženi rizicima usled starosti i bolesti; deci, mladima i odraslim osobama sa invaliditetom ili sa intelektualnim smetnjama za pružanje podrške u zadovoljavanju socijalnih potreba; porodici u krizi; žrtvama nasilja i deci i mladima u sukobu sa zakonom i drugim teškoćama u socijalnom prilagođavanju.

Komisiju čine: Sanja Patalov Stojadinović, članica Gradskog veća zadužena za područje rada, zapošljavanja i socijalne politike, kao predsednica, i članovi Mirjana Savkov i Milana Kandić iz Gradske uprave, Kristijan Dumitrašku iz Centra za socijalni rad i Jelena Mitić iz Doma zdravlja Pančevo.

(Pančevac / N. Simendić)

PANČEVO: Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti kulture

NAJLEPŠTA BAŠTA PANČEVA Konkurs JKP ,,Zelenilo” traje do 16. septembra