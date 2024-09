PRVA FOTKA SA TAJNOG VENČANJA Anđelka Prpić na godišnjicu podelila emotivan trenutak sa svadbe

Popularna glumica Anđelka Stević Žugić i njen partner Marko obeležili su godišnjicu svog tajnog venčanja. Uz emotivnu fotografiju u venčanici, Anđelka je podsetila pratioce na svoj poseban dan, koji je prošle godine obeležen daleko od očiju javnosti.

Anđelka i Marko su izabrali da svoj poseban dan proslave intimno.

Skromna ceremonija okupila je samo najuži krug porodice i prijatelja, među kojima su bili voditeljka Marija Kilibarda, glumica Anja Mandić i voditelj Slavko Beleslin.

Anđelka Stević Žugić, nakon razvoda od Darija Prpića, započela je novu vezu sa Markom i rodila mu dete, ćerku Čarnu. Venčanje je bilo sledeći korak u njihovoj zajedničkoj priči, a odlučili su da svoju ljubav krunišu daleko od javnosti.

Objavljivanjem prve fotografije sa venčanja, Anđelka je izazvala talas pozitivnih reakcija i čestitki od svojih pratilaca na društvenim mrežama. Emotikon belog srca koji je pratila fotografija simbolizuje čistu i iskrenu ljubav koju par deli.

View this post on Instagram A post shared by Anđelka Stević Žugić (@andjelkap)



„Što sam ja raspuštenica, a muškarac nije raspuštenko?“

Glumica je nedavno pričala i o tome kako se mahom žene osuđuju.

– Žašto sam ja raspuštenica, a razvedeni muškarac nije raspuštenko nego zreo čovek sa dvoje dece? – pitala se voditeljka.

– I svi obožavaju da ih vide u parku kako se bave decom, jedna divna slika. Nije to samo ta tema, šta je „drugorotka“? Ima ćalaca koji su genijalni roditelji, evo mogu da kažem za mog muža. On je toliko posvećen tata, ne mogu da kažem da su svi dobri po dva sata, ali zašto nemaju oni taj gadan i ružan epitet. Kaži ti meni što sam drugorotka i šta to znači? I sa druge strane kada kažeš švaler to je kao simpatično, a švalerka nije – poručila je Anđelka tad za „S1“ radio.

(Pančevac/Blic)

KASANDRA PONOVO U SRBIJI Čuvena glumica će zaigrati u popularnoj srpskoj seriji