Pred festival promocije „RUKOPISI 47ˮ

Od četvrtka, 12. septembra, pa do subote, 14. septembra, zbiva se promocija novog pančevačkog zbornika „Rukopisiˮ koji ove godine okuplja 77 mladih pisaca sa prostora eks-Jugoslavije

„Rukopisiˮ već 47. put izazivaju ustreptalost kod mladih pisaca, odavno ne samo iz Pančeva, nego i iz celog regiona, jer mnogi od njih prvi put negde nešto objavljuju.

Ostaje ona svima njima, i ako ne postanu „pisci“ – mada neki i postanu – uspomena na dane kada su sanjali da nešto stvaraju. Podsticaj je ona i mnogima koji se još nisu obznanili da pišu. A kada im se nešto odštampa, okretaće stranicu gde se nalazi njihova pesma ili kratka priča nebrojeno puta, tako da će se knjiga sama ubuduće otvarati baš na tom mestu. Sve to piše autor ovih redova iz ličnog iskustva, iz tamo neke osamdeset i neke, kada je doživeo istu takvu ustreptalost zbog dva objavljena pesmičurka.

Bitnije je da je zarad svih ovih razloga svojevremeno naš dragi pametni profesor filozofije u pančevačkoj Gimnaziji Momčilo Paraušić davne 1976. godine osmislio ovakvu jednu knjigu pod nazivom „Rukopisiˮ – koja je tada okupila mlade pančevačke pesnike. Krajem osamdesetih počinje da prerasta granice naše varoši, a posle prekida, iz dobro nam znanih razloga, toj ideji vratiće se ponovo, sve do danas.

Slovenija

Aljaž Primožič, Mojca Petaros, Špela Setničar, Nela Poberžnik, Eva Ule BIH

Mihaela Šumić, Dženita Memić, Emir Kapetanović, Amina Hrnčić, Amer Zukić, Lukas Nikolić Crna Gora

Anđela Bulajić, Nataša Gudelj, Filip Vidaković, Luka Macanović, Julija Mijušković Hrvatska

Josip Čekolj, Dorotea Cakić, Danira Travica, Denis Ćosić, Jakob Filić, Luka Ivković, Matej Gabud, Lovro Turalija, Marijana Bošnjak, Petar Jenjić, Karla Karabatić Severna Makedonija

Bjanka Stanković, Aleksandar Donevski Srbija

Jana Todorović, Milica Sučević, Milica Atanacković. Hristina Damnjanović, Njegoš Vuković, Mladen Ilić, Kristina Kljajić, Đorđe Topalović, Dušan Mitić, Jovan Veljković, Miomir Milosavac, Luka Kostić, Pavle Zeljić, Nikola Radosavljević, Bojan Tasić, Sara Novaković Tepšić, Andrej Kocić, Dušan Stojković, Ana Ogrizović, Sergej Jović, Natalija Mitić, Jovana Uzunović, Tamara Stojanović, Tamara Ereš, Jelena Antić, Luna Popović, Angelina B. Životić, Marko Vesić, Aleksa Parović, Nenad Kostić, Mina Đukić, Stefan Kirilov, Petar Dimić, Nemanja Vilotijević, Teodora Kravljanac, Uroš Đorović, Mihailo Tanić, Ksenija Golubović, Pavle Aleksić, Branislav Sarić, Milica Burazor, Ljubica Stanojević, Rade Šupić, Strahinja Babin, Miloš Mihailović, Vladimir Novaković, Samanta Daničić, Danilo Brakočević

77 autora u 47. izdanju

Ove godine okupilo se na stranicama 47. izdanja 77 autora iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Srbije. Ko bude strpljiv, naći će tu sigurno dobra ostvarenja, a prepoznaće možda i rukopis nekog budućeg povelikog pisca. Ali, osim premeštanja termina već tradicionalnog trodnevnog festivala u čast promocije novog izdanja iz juna u septembar, ovaj put uredništvo na čelu sa Jasminom Topić je smislilo i po koju zanimljivost kako bi izbegli književne dosadne književne večeri eks-katedra.

I tako nas ovaj put, odmah na početku, u četvrtak, 12. septembra čeka razgovor oči u oči sa šest pesnika koji svojim knjigama itekako oblikuju savremenu poetsku scenu. Bićete u prilici da sa njima popričate – ali imaćete ograničeno vreme. Na svakih pet minuta menjaćete mesto i bićete za stolom sa narednim pesnikom ili pesnikinjom. Na vama je da ih pitate sve što vas zanima, a ukoliko budete imali tremu, imaćete na stolu pitanja da probijete led. A da biste ih nešto pitali, moraćete da nešto o njima i znate, to jest da nešto od njih i da pročitate, te zato stiže i ova možda preuranjena pozivnica.

Biće tu Đorđe Simić iz Novog Sada, autor zbirki „Pitomi vulkan” i „Bili smo dobri momci”, urednik portala „Bludni stih“. Čekaće vas i Damir Damir, haiku pesnik, i Martina Kuzmanović, autorka dve zbirke pesama koja direktno u Pančevo stiže iz glavnog grada Poljske sa projekta „Varšavo, moja Varšavoˮ. Marko Đorđević je autor romana „Nije to ništa” i pesničke zbirke „Psi koji trče unazad” i deo je uredništva časopisa „Maksimˮ, a uz to vodi i uređuje pesničke susrete u biblioteci „Stihoterapijaˮ. Milana Grbić je pesnikinja i autorka zbirke kratkih priča „Oko nas more” a trenutno je urednica u „Partizanskoj knjiziˮ. Za još jednim stolom čekaće vas na pet minuta razgovora i Pavle Banjac, apsolvent antropologije i etnologije na Univerzitetu u Beogradu, autor zbirke pesama „Tehnike disanja”.

„Region gori”

„Region gori” – rečenica koja je pratila sagorevanje od Slovenije do Makedonije celog leta na plus 40 – nametnula se i kao poveznica za mlade pisce koji su prvi put prepoznati kao autori „Rukopisa“, a danas osvajaju književnu scenu eksjugoslovenskog prostora. U goste nam stižu takvi: Tanja Božič iz Ljubljane, Luka Ivković iz Šibenika i Stefan Basarić iz Subotice. Moderator razgovora koji će se voditi u petak, 13. septembra u večernjim satima u „Apolu“ biće urednik „Rukopisaˮ Stefan Stanojević. Nakon razgovora, u okviru festivala već tradicionalno sledi koncert. Ovaj put nastupiće „Dramˮ, sint indi pop bend iz Beograda, za koje kažu da „njihovu muziku karakteriše melanholična, ali plesno orijentisana muzika koja povezuje različite svetove u jedno. Spoj nastao iz flerta moćnih gitarskih sekvenci, toplih retro sint fraza i četiri mačo vokala koji ležu preko bombastičnih bas i bubanj deonica. Sve to izdvaja „Dramˮ kao jednu od najzanimljivijih novih mladih grupa u Srbiji.

Bend je svirao uživo na festivalima kao što su Egzit, Arsenal Fest, Bir fest, Kvart fest u Varaždinu…“ Valjda vam je i ovo dovoljno da dođete.

A u subotu, 14. septembra, u 4 popodne, na platou Milana Mladenovića (dvorištu Doma omladine) ili u Malom klubu, ako bude kiše, biće upriličena književna radionica za autore i posetioce kojom će rukovoditi Gorica Radmilović. Prilika će to ponovo biti da se mladi autori bolje upoznavaju, razmene iskustva, kao i informacija o tome kako objaviti radove i funkcionisanju književnih scena u regionu.

Sve se, kao i nekoliko poslednjih godina, završava u „Apolu“ na glavnom programu uveče u subotu, ovog puta 14. septembra. Pisci će čitati svoje pesme, priče ili izvode iz priča, koji su objavljeni u „Rukopisima“. I na kraju ide žurka uz posluženje i muziku.

(Pančevac / Nevena Simendić)

NOVI „RUKOPISI” IZAŠLI IZ ŠTAMPE: 77 mladih pisaca iz eks-Jugoslavije

RUKOPISI 46: Odabrani autori zbornika poezije mladih iz Srbije, Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makedonije