IDEMO DA DAMO KRV Crveni krst obeležava Mesec solidarnosti

I u ovoj godini Crveni krst Pančevo će nizom aktivnosti obeležiti Mesec

solidarnosti od 14. septembra do 17. oktobra.

– Povodom obeležavanja “Nedelje solidarnosti”, u petak 13. septembra od 9 do

12 časova, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Pančevu će organizovano dati krv i na taj način iskazati solidarnost sa onima kojima je krv jedini lek, kao i podržati zdravstveni sistem time što će se bar trenutno povećati broj jedinica krvi koje su i dalje na izuzetno niskom nivou u celoj zemlji. Crveni krst Pančevo i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine su podržali ovu inicijativu i u prostorijama MUP Vatrogasno spasilačke jedinice Pančevo, Žarka Zrenjanina 96, organizovana je vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi. Mladi kadeti koji se obučavaju, sa svojim starijim budućim kolegama, koji već jesu dobrovoljni davaoci krvi, će se uključiti, dati krvi i tako doprineti da se zalihe krvi stabilizuju.

Još jedna vanredna akcija će biti organizovana u ponedeljak, 16. septembra u

terminu od 9 do 12 časova u Ulici Miloša Obrenovića 12 b, na platou ispred prodavnice LIDL. gde će biti postavljen Transfuziomobil, namensko pokretno vozilo za prikupljanje krvi. Kompanija Lidl Srbija je za sve dobrovoljne davaoce spremila okrepljenje.i poklon iznenađenje kao mali znak pažnje.

– Molimo naše sugrađanke i sugrađane da se uključe u našu letnju akciju, koja još uvek traje, pod nazivom IDEMO DA DAMO KRV!, Jer, važno je, zalihe jedinica krvi su na krajnje niskom nivou, i ovo je znak da svi zajedno nešto moramo da uradimo. A to je da pođemo na akciju, pošaljemo poruku i poziv svima koje znamo, da i oni sa vama pođu na akciju i daju krv. Svaka pružena ruka je najdragoceniji lek u ovom trenutku koji nema cenu, nema zamenu i samo i isključivo od nas zavisi, a i dalje svega 3% stanovništva starosti 18 do 65 godina su dobrovoljni davaoci krvi. Doniranje krvi nije samo čin humanosti, već je to i čin solidarnost koji povezuje ljude širom sveta, poručuju iz Crvenog krsta Pančevo.

Podršku akciji dobrovoljnog davanja krvi mogu da daju sve zdrave osobe, starosti od 18 do 65 godina. U našoj zemlji muškarci mogu dati krvi svakih 12, a žene svakih 16

nedelja. Nedostaju sve krvne grupe, bez obzira na RH faktor, sa najvećim akcentom na A i O krvnu grupu.

(Pančevac)

