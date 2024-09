„Brankova nagradaˮ u rukama Pančevca Uroša Đorovića

„Urielˮ Uroša Đorovića nagrađen za najbolju zbirku u kategoriji pesnika do 29 godna

Vest je da je Uroš Đorović za svoju zbirku pesama „Urielˮ dobio ovogodišnju „Brankovu nagradu”. Iako po mestu rođenja Beograđanin, u pitanju je Pančevac, što je dokazano time što je odrastao u Pančevu, a kako je sam navodio, i to što mu je još od 2018, kada je napunio sedamnaest godina, zbornik „Rukopisi” neizbežni ritual u životu, što ga je tamo uputila profesorka Valentina Parović, što je učesnik prve književne radionice istog imena, kao i to što su mu neizmerno na putu pisanja pomogli Jasmina Topić, uz Jasnu Milićev, Nevenu Stefanović i Vasu Pavkovića, koji je aminovao zbirku „Uriel”, a objavilo ju je pančevačko Udruženje književnika i književnih prevodilaca.

Pisanje „Uriela”, to jest pesama koje ova zbirka sadrži, trajalo je koliko i pesnički staž Uroša Đorovića, od njegove šesnaeste do dvadeset druge godine. A sam je još rekao da „prvi akordˮ u zbirci sadrži 11 radova koji pokazuju najraniju „liniju otvorenosti i ranjivostiˮ, „drugi akordˮ 13 pesama napisanih za vreme karantina kao deo knjige koja nije prošla ni na jednom konkursu, ali koje su „reprezentativne kao most” između početka i „trećeg akorda” sa 15 pesama koje smatra svojim „najboljim radom do sadaˮ.

Urošu je „Brankova nagrada” Društva književnika Vojvodine, koja se dodeljuje za najbolju knjigu umetničke poezije autora mlađeg od 29 godina izdatu na srpskom jeziku, uručena na 19. Međunarodnom novosadskom književnom festivalu, održanom od 2. do 4. septembra.

(Pančevac / N. S.)

