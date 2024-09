Ambasador Češke Jan Bondi i konzul Petr Doležal posetili Belu Crkvu

Ambasador Republike Češke u Beogradu Jan Bondi i konzul Petr Doležal posetili su Belu Crkvu, gde su se sastali sa predsednicom opštine Tatjanom Kokar, direktorom DJUP „Belocrkvanska jezera“ Darkom Bogosavljevićem i predsednikom Saveta mesne zajednice Kruščica Dragutinom Jovanovićem.

Tokom razgovora ambasadora Republike Češke sa predstavnicima opštine Bela Crkva, istaknut je značaj nastavka dosadašnje izuzetne saradnje češke ambasade i lokalne samouprave i diskutovano je o oblastima u kojima bi saradnja mogla da se nastavi.

– Sam dolazak u Belu Crkvu probudio je u meni osećaj kao da sam kod kuće, i to je zaista prijatno. Srećan sam što mi se pružila prilika da, nakon samo nedelju dana boravka u Srbiji, dođem u ovaj divni kraj, gde smo uz to okruženi sunarodnicima. Kako smo se dogovorili na sastanku, biće nam veoma drago da nastavimo dalju saradnju, zato što je to potrebno obema stranama, kako bi se bolje upoznali, kako bi se naša deca upoznala i kako bi se ta tradicija zadržala u godinama koje su pred nama.

Što se tiče ekonomske saradnje, ima i tu prostora za dobru saradnju i već smo izdvojili teme o kojima bi mogli pričati na sastancima u Republici Češkoj. U pitanju je promocija Bele Crkve i njene okoline. Dogovorili smo da se napravi spisak stvari koje možemo promovisati da bi podstakli češke novinare da više pišu o ovom kraju i da time doprinesu većem broju turista i produžetku turističke sezone, što je, kako sam razumeo, želja meštana ovog kraja, istakao je ambasador Bondi.

Nakon sastanka u opštini, ambasador Jan Bondi i predsednica opštine Tatjana Kokar su posetili Muzej u Beloj Crkvi, gde su zajedno sa direktorom Igorom Vokounom svečano otvorili dve izložbe posvećene stogodišnjici smrti Franca Kafke.

– Bela Crkva nije samo mesto na kome, osim niza nacionalnih manjina borave i pripadnici Češke nacionalne manjine. Bela Crkva je mnogo više od toga. Ovo je sredina u kome se pitanje nacionalnog identiteta gotovo i ne pominje jer je deo realnosti, tradicije i suživota koji karakteriše ovaj prostor od samih početaka 18. veka. Ipak, češka zajednica na teritoriji opštine Bela Crkva je nešto posebno. Ona govori o kontinuitetu i bliske saradnje lokalne uprave sa ambasadom, sa maticom Češkom, ali i sa brojnim češkim organizacijama u Republici Srbiji i Češkoj Republici. Kroz brojna partnerstva i saradnju tokom svih ovih godina, uspeli smo ne samo da poboljšamo položaj i život češke zajednice, već i svih stanovnika na teritoriji naše opštine. Zato mi u opštini Bela Crkva smatramo da je izuzetno značajno nastaviti saradnju i dalje produbiti odnose, pre svega sa ambasadom Republike Češke u Beogradu, a time i osnažiti prijateljstvo naša dva naroda. Prijateljstvo dve zemlje ogleda se, ne samo u spoljnopolitičkom okviru Republike Srbije, već i iskrenom prijateljstvu i neizmernoj podršci, istakla je predsednica opštine Tatjana Kokar na otvaranju izložbe.

Direktor Narodne biblioteke i Muzeja u Beloj Crkvi Igor Vokoun naglasio je da Bela Crkva, kao opština sa velikim procentom češkog stanovništva, ovim izložbama uzima učešće u obeležavanju stote godišnjice smrti Franca Kafke.

– Franc Kafka nije ostavio traga samo u književnosti, već i u opštem poimanju kulture i života XX veka, a time uticao i na sve buduće generacije. Gostovanje ove dve izložbe će, siguran sam, doprineti boljem poznavanju lika i dela Franca Kafke u našoj sredini. Naravno, kako je Kafka sam po sebi kompleksna ličnost, ovde je predstavljen kroz dve paralelno postavljene izložbe, rekao je Vokoun.

Ovu putujuću izložbu već su imali prilike da vide građani Beograda, Osečine i Niša, a u Beloj Crkvi će za posetioce biti otvorena do 27. septembra, nakon čega će biti prikazana i u drugim srpskim gradovima.

(Vojvođanski)