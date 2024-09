STRAŠNE SLIKE NEVREMENA U EVROPI!Na Alpima PADA SNEG, Slovenija u strahu

Olujne kiše pogodiće narednih dana delove Nemačke, Poljske, Austrije, Slovenije i Češke, gde su u toku pripreme za moguće poplave, a na većim nadmorskim visinama već je pao i prvi sneg.

Pogođeno područje prostire se na nekoliko zemalja – od istočnih Alpa i Jadrana do jugozapadne Poljske, a do nedelje uveče na tom području očekuje se između 50 i 100 litara padavina po kvadratnom metru, prenosi danas Dojče vele.

Od jugoistoka Bavarske preko severne Austrije, Češke i zapada Slovačke do južne Poljske, u pojedinim oblastima je moguće čak i 100 do 350 litara kiše po kvadratnom metru.

Nemačka meteorološka služba (DWD) upozorava da će jug i istok Bavarske u narednih nekoliko pogoditi jake kiše i oluje.

U okrugu Berhtesgadener Land, na samom jugoistoku zemlje, do nedelje bi moglo da dođe do olujnog nevremena i obilnih padavina sa 80 do 120 litara kiše po kvadratnom metru.

Upozorenje o nepogodama izdato je za nekoliko okruga u alpskom regionu.

Neprekidna kiša se očekuje od petka u pojasu od Lužice preko Češke Šume do istočnog ruba Alpa.

U Alpima će padati sneg na visinama „između 1.300 i 1.500 metara, tako da je značajan početak zime neizbežan u planinama“, rekao je meteorolog DWD-a Niko Bauer.

Tokom noći između četvrtka i petka već je padao prvi sneg na većim nadmorskim visinama, posebno na Cugšpicu.

U narednim danima moglo bi da bude i do pedeset santimetara novog snega, a postoji opasnost od „lomljenja drveća ili većih grana pod težinom snega“, upozorava DWD.

Kiše su izazvane retkim vremenskim prilikama u kojima se topao vazduh iz mediteranskog regiona susreće sa polarnim hladnim vazduhom u alpskom regionu.

Mnogo vlage sa nedavno veoma zagrejanog Mediterana doprinelo je tome u izuzetnoj meri u slučaju ciklona „Anet“.

U ugroženim zemljama u toku su pripreme za moguće poplave.

„Situacija koju očekujemo u naredna četiri, a možda i pet dana je, nažalost, veoma slična situaciji tokom velikih poplava 1997. i 2002. godine“, upozorio je češki ministar za životnu sredinu Petr Hladik.

Svako ko živi u područjima podložnim poplavama treba da ima spreman prtljag za evakuaciju, rekao je češki ministar unutrašnjih poslova Vit Rakušan.

Istovremeno, vlasti u Poljskoj takođe se pripremaju za ekstremne poplave, a poljski Meteorološki zavod upozorava na brz i opasan porast vodostaja reka.

U Vroclavu, gde je trećina grada bila poplavljena tokom poplave Odre pre dve decenije, gradonačelnik je sazvao krizni štab.

Najviši nivo upozorenja važi za Donju Šleziju, Šleziju i Opole.

U austrijskoj Koruškoj, obilne padavine su već izazvale porast nivoa reke Drave i već su preduzete mere predostrožnosti, a putevi pored reke su zatvoreni jer postoji opasnost po život.

I u susednoj Sloveniji strahuju od padavina istorijskih razmera, dok alpska sela u Francuskoj strahuju od oluja.

(Dnevnik)