ELEKTRIČNI TROTINETI: Vozači moraju na kolovoz

Vožnja električnih trotineta uređena je dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja pre tačno tri meseca: ova vozila su i zvanično postala prevozno sredstvo koje mora da se kreće kolovozom, što kontroliše saobraćajna policija – njeni pripadnici kaznili su do sada više od 600 vozača. Velikih „saobraćajki” s tragičnim posledicama, srećom, nije bilo, ali oni koji voze trotinete kažu da se na kolovozu ne osećaju bezbedno.

Skoro polovina kažnjenih vozača trotineta nepropisno se kretala kolovozom, prevozili su još jednu osobu ili nisu imali svetloodbojni prsluk, a najviše prekršaja je, logično, napravljeno u najvećim gradovima: u Beogradu i Novom Sadu. Ipak, najviše je onih koji na sebi nisu imali kacigu – preko 70 odsto vozača nije zaštitilo glavu. Veliki je procenat i onih koji nisu imali nalepnicu. Stoga iz Agencije za bezbednost saobraćaja apeluju na građane da nose kacigu kako bi bili bezbedniji, kao i da označe svoje trotinete da bi imali regularno pravo da učestvuju u saobraćaju.

Dakle, dopune Zakona kažu da je zabranjena vožnja trotineta trotoarom. Vozačima popularnih prevoznih sredstava ovo teško pada, jer se na desnoj strani kolovoza ne osećaju bezbedno. Oni kažu da je u tom slučaju, u praksi, malo šta u njihovim rukama, jer vozači automobila u sve većoj meri koriste mobilne telefone tokom vožnje i ne obraćaju previše pažnje na druge učesnike u saobraćaju. Ispostavilo se da najveći problem predstavlja isparkiravanje automobila unazad: vozači ne vide trotinete, udaraju ih, pa dolazi do lakših povreda „trotinetaša” i teških oštećenja trotineta.

Treba reći i da je Agencija za bezbednost saobraćaja dosad u našoj zemlji izdala više od 10.000 nalepnica. Postoje uslovi za to: nalepnicu mogu dobiti samo trotineti čija je snaga do 0,6 kilovata, težina do 35 kilograma i pri tome ne smeju da se kreću brzinom većom od 25 kilometara na sat.

(Pančevac / S. T.)

