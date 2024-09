Veliko interesovanje Pančevaca za preventivne preglede

Dom zdravlja svake nedelje na inicijativu Ministarstva zdravlja organizuje preventivne preglede. Pregledi se ne zakazuju, nije potreban uput, a svi građani u prilici su da urade niz pregleda, između ostalog i ultrazvuk štitaste žlezde, abdomena ,takođe su organizovani i pregledi za decu.

Preventivni pregledi imaju za cil da prekontrolišemo svoje zdravstveno stanje zato je Ministarstvo zdravlja svakog vikenda omogućilo sugrađanima da pored pregleda lekara i osnovnih laboratorijskih analiza sugrađani obave i mnoge ultrazvučne preglede na koje su duže čekali. Velko interosvanje sugrađana bilo je u Domu zdravlja.

Ministarstvo zdravlja organizuje preventivne preglede, gde građani mogu da provere svoje zdravlje. Uglavnom su pregledi nedeljom od 8 do 17 časova i mogu doći građani koji nemaju zdravstveno osiguranje. Cilj je rano otkrivanje bolesti i njihova prevencija. Mnoge bolesti budu stopostotno izlečive ukoliko se uhvate na vreme. Ultrazvučni pregledi su generalno veoma interesantni kada se organizuju ovakve akcije, mi smo organizovali do sada ultrazvuk abdomena, karlice štitaste žlezde , dojke. To su savremene metode, pa smo i mi otkrili mnoga stanja za koje mogu da kažem da spasavaju život, rekla je dr Meri Kulić.

Svake nedelje Ministarstvo zdravlje organizovaće preventivne preglede u celoj Srbiji. Cilj pregleda je da pre svega radno sposobno stanovništvo brine o svom zdravlju i kako bi se liste čekanja smanjile i sugrađani u optimalnom roku dobili dijagnozu.

