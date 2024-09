Na severu Srbije suvo sa sunčanim periodima, u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno, mestimično s kišom. U Podunavlju i Pomoravlju biće vetrovito. Temperatura 2-3 stepena niža nego juče. Najviša dnevna do 24 stepena. U Beogradu suvo. Pre podne pretežno oblačno, popodne više sunca. Temperatura 22 stepena.

Poslednjeg dana radne nedelje umereno i potpuno oblačno, u zapadnim, centralnim i južnim krajevima mestimično s kišom, dok će na severu biti suvo sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, istočni i severoistočni, u Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša od 19 do 24 stepena.

U subotu jutro hladno. U toku dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 6 do 13, a najviša od 22 do 25 stepeni.

Jutro hladno i u nedelju, a u toku dana pretežno sunčano i umereno toplo. Vetar slab promenljiv. Najniža temperatura od 4 do 12, a najviša od 23 do 26 stepeni.

Početkom naredne nedelje, takođe, hladno ujutru. U toku dana toplo, pre podne pretežno sunčano, posle podne malo do umereno oblačno. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 5 do 13, a najviša od 24 do 27 stepeni.

(Pančevac/RTS)

Kiša i osetni pad temperature, danas do 25 stepeni