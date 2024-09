TEMPERATURA DO 28 STEPENI: Posle hladnog jutra sunčano i toplo vreme

U Srbiji će jutro biti hladno, a tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, s najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 28 stepeni.

Ujutru po kotlinama, dolinama reka i visoravnima zapadne, jugozapadne i južne Srbije mestimično magla.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od 3 do 12 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 28 stepeni.

I u Beogradu nakon hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 28 stepeni.

Glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima moguće meteoropatske reakcije Biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na osobe sa kardiovaskularnim i respiratornim tegobama, a svim hroničnim bolesnicima savetuje se pridržavanje propisane terapije i smanjenje fizičkih aktivnosti. Glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima moguće su meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana pažnja.

Prema prognozi za narednih sedam dana, u većini dana pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine.

Prolazno naoblačenje sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom očekuje se u utorak i sredu.

U subotu jače naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i padom temperatuere zahvatiće prvo severne i zapadne krajeve, a u nedelju će se proširiti i na ostatak zemlje. U ponedeljak postepeni prestanak padavina.

(Pančevac/RTS)

Pretežno sunčano i veoma toplo, temperatura do 34 stepena