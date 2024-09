TOPLANE SPREMNE ZA GREJNU SEZONU Iz Ministarstva najavili da kreće 15. oktobra

Toplane u Srbiji spremne su za isporuku toplotne energije od 15. oktobra, kada zvanično počinje grejna sezona, objavilo je Ministarstvo rudarstva i energetike.

Na sastancima predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike sa direktorima i osnivačima 60 toplana u Srbiji, konstatovano je da je obezbeđeno dovoljno energenata i da su remonti u svim toplanama uspešno završeni.

Dodaje se da su predstavnici toplana istakli da bi grejanje u Srbiji moglo da počne i ranije, ako budu postojale potrebe u skladu sa vremenskim prilikama.

U Srbiji 60 gradova i opština ima daljinske sisteme grejanja, a samo njih 16 ili 17 primenjuje naplatu po potrošnji. Direktor Udruženja toplana Srbije Dejan Stojanović izjavio je ranije za Tan‌jug da o mogućim poskupljenjima grejanja, odlučuju lokalne samouprave.

Shodno propisima, toplane zahteve za korekciju cena, predaju do 1. septembra, a nadležni organi jedinica lokalne samouprave odlučuju o zahtevima i toplane obaveštavaju o donetim odlukama. Beogradske elektrane uputile su Sekretrijatu za energetiku zahtev za odobravanje novih cena toplotne energije za predstojeću grejnu sezonu 2024/2025 i predložile poskupljenje za oko devet odsto od 1. oktobra.

Beogradske elektrane su kod naplate po utrošku, predložile da cena varijabilnog dela (energija) za stambeni prostor bude povećana sa 7,33 dinara po kilovatsatu (KWh) na 7,75 dinara po KWh, bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Kod poslovnog prostora predloženo je da grejanje poskupi sa 8,94 dinara po KWh na 9,46 dinara po KWh, bez PDV-a. Predloženo je i da cena fiksnog dela (za snagu), kako za stambeni, tako i za poslovni prostor bude povećana sa 4.862,72 dinara po kilovatu godišnje, na 5.456,72 dinara.

Predlog toplane je i da se kod naplate prema zagrevanoj površini i instalisanoj snazi godišnja cena za stambeni prostor poveća sa 1.449,32 dinara po kvadratu na 1.578,67 dinara po kvadratu, bez PDV-a ili za 8,92 odsto, dok bi za poslovni prostor cena bila povećana za 8,93 odsto, odnosno umesto 14.978,29 dinara po KW bez PDV-a bila bi 16.315,43 dinara po KW bez PDV-a.

Grejna sezona u Beogradu zvanično počinje 15. oktobra i traje do 15. aprila, a izuzetno, u periodu od 1. do 14. oktobra i od 16. aprila do 3. maja, objekti se greju u dane za koje u poslednjoj prognozi prethodnog dana ili u prvoj prognozi tog dana Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira srednju dnevnu temperaturu manju od 12 Celzijusovih stepeni.

Sličan kalendar primenjuju i ostale toplane u Srbiji.

(Dnvnik)

