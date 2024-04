DIREKTOR JKP GREJANJE: I ova sezona grejanja uspešna

Prvi deo zime je bio veoma hladan, a drugi – jedva da je postojao. Bez obzira na okolnosti koje zavise isključivo od prirode, zaposleni u JKP-u „Grejanje” bili su maksimalno angažovani kako bi svi oni što koriste daljinski sistem grejanja imali tople domove. S obzirom na to da je ova grejna sezona na izmaku, razgovarali smo s Predragom Živkovićem, direktorom JKP-a „Grejanje”, o tome kako je ona prošla.

PANČEVAC: Kakvih je problema bilo tokom ove grejne sezone i kako su rešavani?

PREDRAG ŽIVKOVIĆ: Sredinom oktobra prošle godine startovali smo s grejnom sezonom. Ove godine je tržište energenata bilo stabilnije, tako da smo na vreme krenuli s redovnom isporukom. U toku prethodnog leta, i pored toga što smo se suočavali s vremenskim uslovima koji nisu prilagođeni spoljnim radovima – imali smo veoma kišovit jun i jul, s visokim temperaturama, uspeli smo da realizujemo sve investicije u vezi s remontom iz naše agende planova. Najvažnije, svakako, bilo je sanirati nekoliko magistralnih šahti koje su u protekloj grejnoj sezoni pravile probleme i izazvale prekid isporuke toplotne energije više puta. U prilog dobro pripremljenoj grejnoj sezoni govori činjenica da ove godine nismo imali većih kvarova koji proizvode prekid grejanja u dužem vremenskom periodu. Sada već znamo na čemu ćemo raditi kako bi i sledeća sezona prošla s manje problema i kako bismo korisnicima omogućili nesmetanu isporuku toplotne energije.

• Da li je bilo primedbi i sugestija građana?

– Većih primedbi nije bilo. Nekoliko puta godišnje komisija sastavljena od ljudi angažovanih u „Grejanju”, zajedno s predstavnicima Udruženja potrošača, sastaje se kako bi se utvrdilo da li postoji osnov po Zakonu o zaštiti potrošača i gradskoj Odluci o proizvodnji, distribuciji i isporuci toplotne energije da se umanje računi. U situacijama kada je odgovornost bila na našem sistemu donosili smo odluke i prihvatali primedbe naših korisnika kao opravdane.

• Korisnici daljinskog grejanja najčešće negoduju kada se radi o ceni usluga. I ove godine je podignuta, zašto?

– Skupština grada Pančeva je na sednici održanoj 21. marta dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JKP-a „Grejanje” za korekciju cene grejanja i pripremu sanitarne tople vode. Usvojen je predlog za povećanje cene u iznosu od 8,5 procenata, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju metodologije za određivanje cene snabdevanja krajnjeg kupca toplotnom energijom. Zbog povećanja cene gasa i električne energije, korekcija cene grejanja je bila neminovna i neophodna. U toku protekle godine čak tri puta smo imali povećanje cene gasa za po 10 odsto. Povećanje cene gasa pratilo je i povećanje cene struje. Te dve stavke utiču sa preko 80 odsto u ukupnim troškovima preduzeća. Niže temperature nego inače u prvoj polovini grejne sezone, u novembru i decembru prošle godine, uticale su da se potrošnja energenata značajno poveća.

• Kada se zvanično završava grejna sezona?

– Prema pomenutoj gradskoj odluci, grejna sezona se završava 15. aprila. Ali prema Zakonu o energetici, dužni smo da budemo u pripravnosti sve do 1. maja da, ukoliko spoljne temperature budu ispod proseka, nastavimo s grejanjem. Svedoci smo da ove godine, krajem marta i, evo, sada početkom aprila, imamo ekstremno povoljne temperature za ovo doba godine. Međutim, prognoza za narednu nedelju govori nam da će jutarnje temperature biti ispod proseka, tako da ćemo biti u obavezi da, i pored toga što je završena grejna sezona, nastavimo s grejanjem.

• Čime će se zaposleni u preduzeću najviše baviti do sledeće sezone?

– Za sledeću grejnu sezonu krenućemo s pripremama već u maju. Imamo registrovane „slabe tačke” iz ove sezone, tako da će to biti prioriteti. Na Vojvođanskom bulevaru na Kotežu 2 priključci od toplovoda do zgrade stari su nekoliko decenija i iz tog razloga je neophodno da budu zamenjeni. Takođe, imamo dve lokacije u centru grada, na Keju Radoja Dakića i u Ulici braće Jovanovića 24, koje moraju da budu remontovane. Ostale lokacije radiće se na osnovu raspoloživosti sredstava i starosti instalacija.

• Recite nam nešto o budućem razvoju JKP-a „Grejanje”.

– Krajem pretprošle godine, na jednoj od sednica Skupštine grada, doneta je Izmena odluke o komunalnom opremanju. Kao i za druga javna komunalna preduzeća, tako i za JKP „Grejanje” važi da svako ko ulaže u javnu infrastrukturu, u našem slučaju u proširenje toplovodne mreže, može da računa na odbijanje doprinosa za komunalno opremanje u visini cene nove mreže. Na taj način JKP „Grejanje” i Grad Pančevo aktivno podstiču investitore da nove objekte priključe na daljinski sistem grejanja. Trenutna instalirana snaga u toplanama iznosi oko 120 MW, što znači da ima prostora za još nekoliko stotina hiljada kvadrata da se priključe na mrežu. Gotovo svakodnevno održavamo sastanke sa svim zainteresovanim stranama, posebno s projektantima, kako bismo im argumentovano prezentovali prednosti sistema daljinskog grejanja u odnosu na druge sisteme. Rezultati, evo, posle godinu i po dana su takvi da se broj zahteva novih korisnika za priključenje na sistem centralnog grejanja uvećao nekoliko puta. Nadamo se da ćemo i u toku ove godine imati daleko više zahteva, imajući u vidu aktivnosti na promociji ovog sistema grejanja. I ovim putem apelujem na sve zainteresovane investitore da nas posete kako bi dobili što više informacija u vezi s pogodnostima koje mogu imati.

(Pančevac/S. Trajković)

