DOM VOJSKE: Otvaranje izložbe akvarela ŽIVOT JE LEP Jovana Kokotovića

Izložbom akvarela „Život je lep“, koja će biti otvorena u četvrtak u galeriji Doma vojske, Jovan Kokotović neminovno pomera granice akvarela kao tehnike i umetnika koji svojim staralaštvom otvara nove vidike stvaranja u ovoj tehnici.

Tehnika akvarela smatra se najtežom tehnikom u slikarstvu sa svom svojom raskoši ali i ograničenjima i mogućnostima kroz jedan ton. Posebnu delikatnost ove tehnike odražava momenat jednog poteza, kada on postaje trajan i nema mogućnost povratka i isparavke.

„Ne analizirajući tehniku izvođenja akvarela Jovana Kokotovića, obzirom da je ovo nešto sasvim novo za njega, akcenat bih stavio na njegov put ka umetnosti, kao i strastveno zanimanje za nju. Nekada je put do nastanka umetničkog dela značajniji od dela samog i ta raznovrsnost u različitim tehnikama, kao i istrajnost ka novom i novom, navodi nas na duboko razmišljanje o svetu u kojem Jovan živi. Motivi, različitost materijala i tehnika u njegovim radovima, sada poslednje i u akavarelu, paralela su sa njegovim duhovnim životom koji je svakako označen kroz njegovu misao i potez ali pre svega kroz neverovatan poriv za stvaralaštvom. Poimanje i viđenje pejzaža, kao najčešćeg motiva u akvarelu u klasičnom smislu, menja se u ovim akvarelima prvencima, u momentu gde Jovan insistira posebnost i inovativnost. Odlika ovih radova je i uvođenje apstrakcije u jednu tehniku u kojoj je ona retko zastupljena . To bi moglo biti direktno povezano i sa Kokotovićevim viđenjem sveta, no pre svega sa stanjem duha i njegovog stvaralaštva u datom trenutku.

Od samih početaka naše saradnje uočio sam slobodu kao glavnu odliku njegovog stvaralaštva. Ova spoznaja je i meni otvorila nove vidike. Sloboda izražavanja, sloboda boje, materijala, motiva, razmišljanja …. usmerava me, da iz lične perspektive, sagledam njegov ali i svoj umetnički svet.

Na ovoj izložbi mi je dodatno zadovoljsto što je Kokotović na jedan posve nov, osoben način, otvorio nove vidike i puteve. Sve to je, pre svega sjajna inicijativa i podsticaj za sve umetnike. Retko da jedan umetnik, kroz tehniku akvarela, tako dobro ostvari bajkovitost u izrazu, obzirom da je akvarel jedna izizetno zahtevna tehnika. Sagledavajući korake koje je ovaj umetnik u ovoj tehnici napravio (i pored toga što su prvi), daje mi za pravo, a u odnosu na svoje dugogodišnje iskustvo u akvarelu, da primetim kako se on, u gestu i izrazu, razlikuje od mnogih akvarelista komercijalnog tipa i to mu svakako daje i dodatnu vrednost.

On stvara i izlaže sve ono što je u njegovoj duši i stilu, kao posebnu vizuru sadašnjosti i u tome uvek napreduje i sam sebi pomera granice, ukazuje na bitnost ali i mogućnost pomaka u klasičnom poimanju slikarstva.

Izuzetno mi je drago da je Kokotović, zadržavši svoju misao ili ti filozofiju, iz prethodnog perioda na slikarskom platnu, pronašao novi medij – akvarel i u njemu je isto tako dobar i spreman na istraživanje.

Samim tim, otvaranjem ove izložbe, kvalitetni radovi, pozitivna stvaralačka i inovativna energija, koju ovaj umetnik zasigurno ima, učiniće da iz galerije ponesemo spoznaju o radosti stvaranja, sa poukom da je tada i „Život lep“.

Ovo je Jovanu Kokotoviću prva izložba radova u tehnici akvarela, te bi moja želja bila da se na ovoj tehnici zadrži duže i da nam nadu da će sledeća izložba biti još bogatija novim radovima, da će nam otvoriti još novih svetova, učiniti nas sretnijim, ispunjenijim, što je negde i svrha umetnosti i stvaralaštva“, napisao je o Kokotoviću i izložbi Aleksandar Saša Bogdanović.

Jovan Kokotović je rođen u Vršcu 1961. godine. Autodidakt, slikarstvo učio u ateljeima vršačkih umetnika. Aktivno se bavi slikanjem od 1990. god.Član je ULUVA-a od 2001.i ULUSA-a od 2006. god. Do sada imao 10 samostalnih i mnogo grupnih izložbi.

DA LI ĆE BITI MIHOLJSKOG LETA? Evo šta kaže meteorolog Ristić kada nam stiže PRAVO ZAHLAĐENJE

BONUS VIDEO