Praunuka Georgija Nikolića otvorila šahovsko prvenstvo

44. Pokrajinsko šahovsko prvenstvo za distrofičare održava se u Pančevu, a ovogodišnje izdanje posvećeno je dugogodišnjem predsedniku Udruženja distrofičara Srbije za južnobanatski okrug Georgiju Nikoliću, koji je preminuo 8. aprila ove godine.

Ovoj manifestaciji prisutvovao je njegov unuk Stefan Stanojević, koji je istakao da je Georgije Nikolić imao priliku da podučava i njegovu ćerku, koja je prvim potezom otvorila šahovski turnir.

– Mi smo uvek jako bili vezani za dedu i sve smo radili sa njima. On je bio predsednik udruženja i to mu je bilo jako bitno. Praunuku je prošle godine počeo da uči šahu, imao je priliku da počne da je uči, ali nažalost to nije dugo trajalo. Osmislili smo da ona odradi prvi potez u znak sećanja na pradedu, rekao je Stefan Stanojević.

Slađana Radenković, zastupnica Udruženja distrofičara južnobanatskog okruga, koja je nasledila Nikolića otvorila je takmičenje.

– Ovo je po prvi put da se takmičenje Saveza distrofičara Vojvodine održava u našem gradu Pančevu. Domaćin je Udruženje distrofičara južnobanatskog okruga i od ove godine imamo i goste koji nisu distrofičari. Iz Pančeva tu su iz Udruženja invalida rada, došao nam je predstavnik Dušan Trojanović, predsednik distrofičara Srbije, kao i gosti iz Smedereva. Već dugo godina se bavim šahom i jako mi je drago da se sad održava u našem gradu. Zamisao je da u narednim godinama mi obeležavanmo taj memorijalni turnir posvećen Georgiju Nikoliću, koji je dugo bio naš predsednik i direktor turnira, istakla je Slađana Radenković.

Georgije Nikolić rođen je 12. marta 1931. godine u Pančevu. Završio je Višu pedagošku školu u Beogradu. Zahvaljujući jakom intelektu i volji za učenjem stekao je visoko obrazovanje i radio kao nastavnik matematike, fizike i hemije u Večernoj školi u Pančevu. Bio je direktor škole, inspektor u prosveti. Svoju aktivnost u organizaciji distrofičara georgije je započeo 1980. godine. Bio je predsednik Južnobanatskog okruga skoro 40 godina. Uporedo zastupaю je i Savez distrofičara Vojvodine20 godina.

Manifestacija je održana pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

(Pančevac/M.Popović)

VEČE POSVEĆENO KULTURI ROMA U CREPAJI: Odlična prilika da se građanima približe različite kulture u Banatu

BONUS VIDEO