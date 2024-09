VUČIĆ SE OBRATIO IZ NJUJORKA: Imao sam mnogo važnih sastanaka sa više afričkih predsednika

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se danas iz Njujorka, gde je sinoć održao govor u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

– Imali smo mnogo važnih sastanaka, razgovarao sam sa više afričkih predsednika. Očekujem u februaru predsednika Angole, razgovarao sam sa predsednikom Sijera Leonea, DR Kongo bratsk i iprijateljski razgovor i verujem da ćemo ga ugostiti u našoj zemlji. Polako pravimo svoju, ne malu mrežu prijatelja, posebno na afričkom kontinentu, Karibima, Okeaniji. Nastaviću sa dodelom odlikovanja tim zemljama danas i sutra – rekao je Vučić.

– Razgovarao sam sa ministro mspoljnih poslova NR Kine i zahvalan na čeličnom prijateljstvu. Vang ji je bio jasan po pitanju teritorijalnog intergiteta i suvereniteta Srbije, a sada je bilo još jasnije. Razgovarao sam sa predsednikom Irana, hvala im na podršci teritorijalnom integritertu Srbije i razgovarali o nekim ekonomskim temama.

– Rekao sam mu koliko smo ozlojeđeni i frustrirani zbog rušenja svega što je potpisano Briselskim sporazumom, sa jasnim ciljom da se protera srpski narod sa Kosova i Metohije. Srbija nikad neće bežati od dijaloga, bio sam u pravu i za Petera Stana, ali je to uobičajeno za one koji priznaju Kosovo.

– Ono što ne možete da vidite, na „igvelima“, gde ne pričate o čemu se razgovaralo, i tu smo imali dobre razgovore sa predsednikom Finske, predsednicom EP, bili smo i na dodeljivanju nagrade koje deli Atlantik kasnl, i tu sam razgovarao sa Ilonom Maskom, čovek je znao sve o Srbiji i više nego što sam očekivao. Razgovarao sam sa direktorom Amazona, i sada imam novi „igvel“.

– Ono što je za mene važno, zahvalan sam narodu Srbije na podršci u GS UN, jer zna narod da nisam mnogo lekova mogao da preporučim i kako da izađemo iz toga, kao što u savremenom svetu ne postoj iefikasan lek za rak, tako da za naš problem ne posotji efikaasan lek po ptianju KiM, ali držimo to pod kontorlom i dok se stvari i okolnosti ne promene u svetu.

– Vidim da su svi slušali šta sam govorio, nisu svi radosni, ali niko nije mogao da mi kaže da nisam govorio istinu.

– Zna Antonio Gutereš, da smo mi u pravu za ovo, samo ne može to da kaže. On je pametan i obrazovan čovek i on to dobro zna, zato ne trči da se dodvorava zapadu po tom pitanju. Naravno ne može o tome da govori javno. Predstavnik Litvanije je sve vreme pozivao na povelju i poštovanje UN i teritorijalnog integriteta, ali samo u slučaju Rusije i Ukrajine ,a za Srbiju koga briga.

– Najčudnije i najsmešnije mi je kad se ministar Fedracije BiH slika sa kosovskom i bosanskom zastavom, a kažu RS „hoćete secesionističke zahteve, hoćete proitv povelje UN“, a to što oni to rade koga briga, jer imaju podršku zapadnih velikih sila i misle da mogu da rade šta hoće.

– Doćemo do svakoga na svetu jer Srbija postaje vidljiva na svetskoj mapi. Moramo da guramo dalje, dobro je da se rebalans usvaja, uskoro ide u budžet, nadam se da će ministri svoje apetite da smanje, da imamo pod kontrolu stopu javnog duga. Nije to spisak želja, daj mi pare, daj mi pare. Takve zemlje obično probadnu, kao i mi 2008 i 2011. Moramo ozbiljno da pristupimo.

