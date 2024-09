DOM ZDRAVLJA PANČEVO: Besplatni preventivni stomatološki pregledi u nedelju

Nova akcija besplatnih preventivnih zdravstvenih pregleda Ministarstva zdravlja biće organizovana u, 29. septembra od 8 do 17 časova kada će se obavljati preventivni stomatološki pregledi u Domu zdravlja Pančevo i to: pregled trudnica i porodilja (do 1 godine), deca, odnosno mladi do 18 godina i studenti do 26 godina i

starije osobe od 65 godina.

U okviru stomatoloških pregleda obavljaće se: stomatološki pregled,

manje intervencije u smislu jednostavnijih ekstrakcija zuba, manjih popravke i lečenje zuba.

Ako bude potrebe za nastavkom lečenja nakon pružene usluge, ili za nekom složenijom intervencijom, u dogovoru sa pacijentom će se odrediti termin za dalji tok lečenja.

(Pančevac)