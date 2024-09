VUČIĆ NA SVEČANOSTI U HOTELU ‘THE ST. REGIS BELGRADE’: Beograd se razvija i napreduje

BEOGRAD – Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da ocene stručnjaka pokazuju da je Beograd na vodi srpskoj ekonomiji doneo 9,7 milijardi evra, a da će prestonica do specijalizovane izložbe Ekspo imati ukupno 150 hotela.

Vučić je, na svečanosti povodom završetka radova na izgradnji hotela The St. Regis Belgrade u Kuli Beograd, rekao da 2012. Beograd imao 61 hotel, dok sada broji ukupno 111 hotela.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

„To je 81 odsto više hotela za samo 10 godina, što pokazuje koliko Srbija napreduje, koliko je Srbija drugačija“, rekao je Vučić.

„U ovom hotelu će raditi 200 naših mladih ljudi. Beograd je 2013. imao 536.000 stranih gostiju, a sada 1.192.000. Rast je 121 odsto! To je samo početak. Želimo da rastemo 200 i 300 odsto. Zagreb je imao gradonačelnika Milana Bandića. Razlikovali smo se, ali on je bio strašno vredan i posvećen. Brinuo sam da li će nas Zagreb stići. Lako se dogovorio sa Alabarom. Kad me pitao šta da radim, rekao sam mu da se lomim. Prema porodičnom nasleđu, rekao bih da ne ide tamo, ali fer prema onom čoveku je da kažem da ide. Na kraju iz drugih razloga nije otišao. Još da pobedimo mog prijatelja Zorana Jankovića i nemamo više konkurenciju u regionu“