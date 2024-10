STELANTIS DONEO ODLUKU Evo kada će električna PANDA početi da se proizvodi u Kragujevcu

Odlaganjem proizvodnje novog modela „grande panda“ u fabrici u Kragujevcu ovih dana bave se i italijanski mediji.

Kako navode, iako je početak proizvodnje najavljen u četvrtom kvartalu ove godine, a oktobar je viđen za „prvi dan“, Stellantis grupa nikada nije naznačila precizan datum, piše Autoblog.

Kako sada piše italijanski Quattroruote, očekuje se da će prvi serijski primerci „grande pande“, ne pilot serija, ni pretproizvodnja, izaći iz kragujevačke fabrike u novembru.

Proizvođač je potvrdio Quattroruoteu da je proizvodnja u skladu sa rokovima koji su određeni projektom:

– Procedure pokretanja proizvodnje Fiat Grande Pande se odvijaju prema programima prikazanim poslednjih meseci. Nikada nismo govorili o pokretanju proizvodnje početkom oktobra, već u 2024. Glasine koje objavljuju pojedini mediji su spekulacije koje nemaju osnova.

S druge strane, grupa još nije formalizovala tačno vreme tržišnog lansiranja grande pande, niti je dala precizne informacije o njenoj ceni (najava kaže da će električna verzija koštati „manje od 25.000 EUR“, a hibridna varijanta „manje od 19.000 EUR“).

Kako je na predstavljanju novog „fijatovog“ modela u julu za Kurir Biznis rekao Karlos Tavareš, izvršni direktor Stelantisa, za srpsko tržište radiće se između 35.000 i 50.000 automobila godišnje, a fabrika u Kragujevcu ima kapacitet od 150.000.

– Jasno je da proizvodnja ove fabrike neće biti u potpunosti samo za potrebe srpskog tržišta i da će najviše da se izvozi. To znači dve stvari: konkurentnost u troškovima i kvalitet. Atraktivnost proizvoda je vidljiva svima nama i mislim da “fiat grande panda“ ima pravu tehnologiju. „Grande panda“ će u startu biti jeftinija za 30 odsto od ostalih, što znači da će uz subvenciju države moći da se pazari za 15.000 do 16.000 evra – rekao je on.

