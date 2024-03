OVAKO bi mogla da izgleda PANDA koja će se proizvoditi U KRAGUJEVCU

Redakcija SAT-a objavila je crtež nove „pande“ na osnovu insajderskih informacija kako će budući kragujevački mališan izgledati.

Iako se očekuje se da će „panda“ biti jedan od jeftinijih automobila u Evropi, ne znači da je namenjena prosečnom srpskom kupcu.

Međutim, na novo izdanje „pande“ Fijat je ovih dana ponovo skrenuo pažnju javnosti tako što je prikazao još jednu dizajnersku studiju. Nazvana je „mega panda“ i primetno je veća od postojećeg modela.

Linije su inspirisane ovalnom formom test staze Lingoto koja se nalazi na krovu nekadašnje fabrike u Torinu, što se može videti po elementima kao što su instrument tabla i ekran multimedije. Modularna platforma omogući će i druge forme karoserije, piše RTS.

Bez obzira na trud oko dizajna, očekuje se da će „panda“ biti jedan od jeftinijih automobila u Evropi.

Kako je Fijat deo grupacije Stelantis, u kojoj je i „citroen“, gotovo je izvesno da će „panda“ koristiti istu platformu koju već ima mali električni Ce3.

To znači da ukoliko ne dođe do velikih promena, budući model iz Kragujevca bi mogao da pređe sa jednim punjenjem od 200 do 320 kilometara zavisno od verzije.

Inače, „panda“ koja će se proizvoditi u Srbiji biće namenjena kupcima s dubljim džepom.

Ovo su saznanja emisije SAT, još nema potvrde kompanije Stelantis oko konačnog izgleda „pande“ koja će se proizvoditi u Kragujevcu.

(Pančevac/RTS)

DIZEL POJEFTINIO: Ovo su nove cene goriva koje će važiti u narednih 7 dana