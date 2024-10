OTVORENA VRATA U PANČEVU Besplatno testiranje na HIV u četvrtak! Ovo su termini i lokacije

U četvrtak svi građani Pančeva, a posebno oni koji su imali rizično ponašanje u prethodnom periodu, kako se navodi u pozivu Nacionalnog centra za seksualno i reproduktivno zdravlje Potent, mogu besplatno da se testiraju na HIV i druge PPI (polno prenosive infekcije) na dve lokacije u Pančevu.

Kombi u kojem će biti obavljano testiranje najpre će od 10 do 14 časova, u okviru „Otvorenih vrata”, biti parkiran ispred zgrade Gradske uprave, na Trgu kralja Petra I. A oni koji se osećaju komfornije ako zakažu svoj termin imaće priliku da to urade i popodne, od 16 do 20 sati, na parkingu kod košarkaških terena kod Tržnog centra BIG. Pre toga potrebno je da testiranje zakažu na telefon 064/0676967.

Potent – Nacionalni centar za seksualno i reproduktivno zdravlje, koji ovu akciju organizuje u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Pančevo i Kompasom (Kreativni omladinski centar Pančeva za borbu protiv side) napominje da je testirаnje anonimno, besplatno, jednostavno, da nije bolno i ne oduzima mnogo vremena.

(Pančevac)

