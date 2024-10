TEL AVIVOM ODJEKUJU EKSPLOZIJE: Prvi snimci iranskih projektila! ZASTRAŠUJUĆI VIDEO

Iran je počeo napad balističkim raketama na Izrael.

Izraelska odbrambene snage objavile su novi snimak balističkih raketa koje lete iznad Jerusalima, svetog grada za sve tri najveće svetske religije.

Svi su meta iranskog režima – hrišćani, muslimani i Jevreji!

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.

This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy

— Israel Defense Forces (@IDF) October 1, 2024