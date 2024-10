ZA ŽENE DO 45 GODINA: Karavan preventivnih UZ pregleda za rano otkrivanje karcinoma dojke u Pančevu

Zbog toga su važni preventivni pregledi ističu u organizaciji „Žena uz ženu“ koja uz pomoć kompanije Brose u Pančevu organizuje karavan preventivnih ultrazvučnih pregleda i tribina čiji je cilj rano otkrivanje bolesti kao i podrška obolelima od raka dojke.

„Startujemo 4. oktobra od 12 do 18 časova. Zakazivanje pregleda je pola sata pre početka od 11.30 do 12 sati. Delimo termine za ceo dan da žene mogu da se vrate svojim aktivnostima. U subotu zbog tribine biće od 14 do 20 časova. Na tribini najviše ćemo pričati šta znači kada se uspostavi dijagnoza cista ili fibroadenom, šta znači samopregled i kada žena treba da ide na preglede na šest meseci, koje su genetske predispozicije, da li je kancer nasledna bolest. Biće sa nama radiolog, onkolog, psihijatar i nutricionista“, rekla je Marija Lakić iz organizacije „Žena uz ženu“.

Nemačka kompanija Brose, koja posluje na 69 lokacija u svetu uključujući i Pančevo, pridružila se ovoj akciji.

„Karavan sa UZ pregledima kreće 3. oktobra na lokaciji naše fabrike gde će naše drage koleginice moći da urade pregled a zatim 4.i 5. oktobra ispred KC Pančeva takođe za sve građanke Pančeva. Pregled će biti besplatan“, kazao je Igor Želenović iz kompanije Brose.

Pregledi su namenjeni uglavnom ženama do 45. godine, ali će moći i nešto starije ukoliko su u poslednjih godinu dana uradile mamografiju.

„Najveća stopa smrtnosti od karcinoma dojke je kod žena od 25. do 40. godine. To su najagresivniji tumori. Kod njih je procenat izlečivosti mali. I zato je jako važno da se otkrije na vreme, a struktura dojke do 40. godine je takva da UZ može da detektuje promene za razliku od mamografije u toj starosnoj dobi gde su dojke žlezdane i guste. Mamografija tu može da promaši promenu i od 5cm, a UZ može da vidi promenu i od 5mm“, napomenula je specijalista radiologije dr Zorica Đorgović.

U Pančevu će biti održan 10. Jubilarni karavan, a udruženje „Žena uz ženu“ poslednjih godina organizovalo je ovakve akcije u 85 opština na kojima je ultrazvučni pregled uradilo oko 10 hiljada žena.

(Pančevac/RTV)