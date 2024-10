SA SUPRUGOM NA PUTU ZA SUBOTICU Vučić podelio fotografije iz Soko voza

Predsednik Aleksandar Vučić sa suprugom Tamarom putuje vozom do Subotice, gde će danas obići završne radove na Staničnoj zgradi Železničke stanice.

– Sa suprugom Tamarom sam jedanput išao vozom do Novog Sada. Danas idemo drugi put. Za to postoji i poseban razlog, jer ćemo, ovoga puta, putovanje nastaviti do Subotice u takozvanim test vagonima. Tamara kaže da je kafa dobra, a moja zero kola je hladna baš kako treba. Valjda ćemo stići da popijemo do Novog Sada – objavio je predsednik na svom Instagram nalogu.

(Pančevac)

