ŠANA TOVA Predsednik Vučić čestitao praznik jevrejskoj zajednici: Neka se vrate taoci i zavlada mir

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na društvenoj mreži “Iks“ čestitao je svim Jevrejima u Srbiji i svetu Roš Hašanu – Novu godinu.

– Šana Tova jevrejskoj zajednici u Srbiji i širom sveta! Neka se vrate taoci i zavlada mir – napisao je predsednik.

Shana Tova to the Jewish community in Serbia & worldwide! 🍏🍯 May hostages return & peace prevail. 🎗🕊 #BringThemHome

— Александар Вучић (@predsednikrs) October 2, 2024