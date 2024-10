KRAJ ZA BAHATE VOZAČE! Robija čeka pijane i drogirane ubice u saobraćaju?!

Poslednjih nekoliko godina došlo je do velikog broj saobraćajnih nesreća, drogirani i pijani vozači sedaju za volan i zbog svoje bezobzirnosti ubijaju pešake, izazivaju stravične sudare. Miodrag Marković, zamenik glavnog javnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu objašnjava za „Blic“ da je do ovakvog predloga izmena Krivičnog zakonika došlo zbog velikog broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posledicama, odnosno smrtnim ishodom, pogotovo kada se radi o umišljajnim saobraćajkama.

Krivični zakonik Srbije trebalo bi da u narednom periodu doživi velike promene, a kako je najavljeno, Javna rasprava o nacrtu njegovih izmena trajaće od 1. oktobra do 1. novembra 2024. godine.

– U praksi postoje četiri oblika saobraćajnih nezgoda: to je prolazak vozila na crveno svetlo, na semaforu. Zatim, nasilnička vožnja, što je jedna vrsta pravnog standarda koji se utvrđuje u svakom konkretnom slučaju. Na primer, vožnja nekom apsolutno nebezbednom brzinom, od na primer, 150 km na sat kroz naseljeno mesto gde je maksimalna dozvoljena brzina 50 km na sat. Takođe, preticanje kolone vozila većom brzinom u blizini škole ili autobuskog stajališta gde postoji mogućnost da pešaci stupe na kolovoz – navodi Marković.

Kako naglašava, od skora se kao teži oblik izvršenja ovog krivičnog dela tretira i obaranje pešaka na obeleženom pešačkom prelazu. Naglašava i da je u praksi najviše vožnji pod dejstvom alkohola ili pod dejstvom narkotika

– Mislim da nekih 80 odsto krivičnih dela, teških dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, upravo potpada u situacije gde je vozač vozio pod dejstvom alkohola u krvi koji prelazi dozvoljenu granicu ili pod dejstvom narkotika – pojašnjava Marković.

Prema njegovim rečima do sada je za osnovni oblik krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a koji podrazumeva štetu velikih razmera ili tešku telesnu povredu kod određenog lica.

– Umesto dosadašnje kazne od 1 do 8 godina zatvora, sada će biti moguća da se izrekne od 2 do 10 godina zatvora – kaže nam naš sagovornik i naglašava da u ovom slučaju ne postoji mogućnost da se izrekne bilo kakva druga sankcija osim kazne lišenja slobode.

On pojašnjava da najveću izmenu imamo kod krivičnog dela kod koga je usled umišljajnog postupanja učinioca, uzrokovana smrtna posledica. – Ranije je bilo predviđeno od 5 do 12 godina zatvora, dok će ubuduće biti predviđeno od 5 do 15 godina. Što je, kao što vidimo, veoma ozbiljna sankcija, ali i nužnost zbog velikog broja krivičnih dela ove vrste izvršenih pod dejstvom alkohola velikog broja vozača koji i dan-danas upravljaju motornim vozilima pod dejstvom alkohola je naravno morala da rezultira povećanjem zaprećene kazne – kaže Marković.

Povećanje predviđene kazne predviđeno je i za nehatne oblike teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

Tako je, recimo, za stav 3, gde je predviđena teška telesna povreda ili šteta velikih razmera kao posledica izvršenja ovog krivičnog dela, do sada bila predviđena kazna do četiri godine zatvora. Ubuduće će biti najmanje šest meseci, najviše pet godina, a ukoliko je usled takvog postupanja došlo do smrti oštećenog, umesto ranije zaprećene kazne od jedne do osam godina, ubuduće će biti od dve do deset godina zatvora – navodi on.

Marković naglašava da je postojala potreba da se, pooštravanjem kazni, reaguje na nesavesno postupanje naših vozača.



– Važno je da se popravi i poboljša saobraćajna kultura i da se postigne da što manje ljudi upravlja motornim vozilom pod dejstvom alkohola – pojašnjava on.

Kazne predviđene za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja su: Ako je nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera učinilac će se kazniti zatvorom umesto od 1 do 8 godina, kaznom zatvora od dve do 10.

Ako je usled dela nastupila smrt jednog ili više lica učinilac će se kazniti zatvorom od umesto dosadašnjih 2 do 12 godina, kaznom od 5 do 15 godina.

Ako je usled nehata nastupila teška telesna povreda nekog lica ili imovinska šteta velikih razmera učinilac će se kazniti zatvorom umesto do 4 godine, robijom od 6 meseci do 5 godina.

Ako je usled nehata nastupila smrt jednog ili više lica učinilac umesto zatvorom od jedne do osam, biće kažnjen sa 2 do 10.

(Blic)

