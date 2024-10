Obavezno ponesite kišobran, ali i jaknu

Umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren severozapadni vetar, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima.

Temperatura će biti u granicama proseka za početak oktobra. Najviša dnevna od 14 stepeni na severozapadu do 20 na jugoistoku.

Veća količina padavina očekuje se na jugu i istoku zemlje i to u jutarnjim časovima kada će još uvek duvati slab do umeren južni vetar. Najniža temperatura od 10 do 15, a najviša dnevna od 14 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije.

U Beogradu oblačno, posle podne će povremeno biti malo kiše. Temperatura do 16 stepeni. Slično će biti i u nedelju, a početak naredne sedmice donosi sunce i porast temperature.

U nedelju umereno do potpuno oblačno i sveže, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima. Uveče prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab i umeren, na istoku Srbije povremeno jak, severozapadni. Najniža temperatura od 7 do 12, a najviša od 14 do 21 stepen.

Naredne sedmice ponovo toplije – u ponedeljak i utorak pretežno sunčano, a u sredu prolazno naoblačenje s kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od četvrtka malo do umereno oblačno, uglavnom suvo i toplo, prenosi Sputnjik.

RADNI SASTANAK: O srednjoročnom planu Grada Pančeva