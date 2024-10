RADNI SASTANAK: O srednjoročnom planu Grada Pančeva

U Gradskoj upravi Grada Pančeva održan je radni sastanak povodom Srednjoročnog plana grada Pančeva, koji se nalazi u okviru dokumenta za dugoročno razvojno planiranje – Plana razvoja grada Pančeva od 2022. do 2028. godine.

Maja Vitman, gradska menadžerka, ovim povodom je rekla:

– Veoma smo zadovoljni ostvarenim rezultatima koje smo obradili na održanoj radionici. U prisustvu predstavnika radnih grupa i konsultanata radilo se na podacima koje su pripremile i dostavile nadležne organizacione jedinice Gradske uprave i javno-komunalnih preduzeća. Imajući u vidu da se radi o dokumentima javnih politika, Izveštaj o realizaciji Srednjoročnog plana grada Pančeva od 2023. do 2025, godine – za 2023. godinu, kao i Nacrt srednjoročnog plana grada Pančeva od 2024. do 2026, usvaja Skupština grada Pančeva u propisanom postupku koji uključuje i javni uvid i javnu raspravu. Želim da zahvalim svima na učešću i nastavku realizacije zadatih ciljeva.

Da podsetimo, Skupština grada Pančeva je 15. jula 2022. godine donela Plan razvoja grada Pančeva od 2022. do 2028. godine, kao dugoročni dokument razvojnog planiranja. U skladu s odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, Skupština grada Pančeva je donela i Srednjoročni plan grada Pančeva od 2023. do 2025. godine, kao element operacionalizacije dugoročnog plana razvoja za period od tri godine.

– Jedinica lokalne samouprave je kao obveznik srednjoročnog planiranja dužna da prati sprovođenje mera i aktivnosti i stepen postizanja ciljeva utvrđenih srednjoročnim planom, kao i da izrađuje godišnji izveštaj o sprovođenju srednjoročnog plana koji se odnosi na prethodnu fiskalnu godinu – objasnila je Maja Vitman.

Za realizaciju aktivnosti koje su propisane Zakonom o planskom sistemu RS, obrazovani su Koordinacioni tim i sektorske (tematske) radne grupe za razvojno planiranje. Zadaci radnih grupa su prikupljanje i obrada podataka o realizaciji pojedinačnih aktivnosti u okviru svake od mera iz Srednjoročnog plana grada Pančeva od 2023. do 2025. godine, kao i o vrednosti pokazatelja učinka za utvrđene mere i ciljeve. Takođe, zadatak radnih grupa je i učešće u izradi nacrta godišnjeg izveštaja o realizaciji Srednjoročnog plana grada Pančeva od 2023. do 2025. godine za 2023, kao i učešće u izradi nacrta Srednjoročnog plana grada Pančeva od 2024. do 2026. godine za naredni trogodišnji period, u okviru svojih nadležnosti.

(Pančevac / S. T.)

