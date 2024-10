DOBRE VESTI Vučević iz Skoplja: Srbija će biti urednije snabdevena prirodnim gasom

Premijer Srbije Miloš Vučević izjavio je danas u Skoplju da su se vlade Srbije i Severne Makedonije saglasile i potpisale memorandum koji predviđa zajedničku izgradnju gasovoda dužine oko 70 kilometara, koji bi imao godišnji kapacitet od oko 14 milijardi kubnih metara prirodnog gasa.

Na početku obraćanja, Vučević je naveo da postoje tradicionalno dobri odnosi Srbije i Severne Makedonije.

– Za nas je ispred Republike Srbije je veoma bitna priča o interkonektoru i novi put za snabdevanje prirodnim gasom naše države preko Severne Makedonije. Naravno, Vlada Severne Makedonije kaže da u budućnosti može da se gradi naftovod na toj trasi. To ćemo da kandidujemo za vreme koje je pred nama. Razmenili smo iskustva na sve ono što se dešava u regionu. Veliki izazovi su pred nama kako da idemo u manju potrošnju. To je tema koja će biti svakako dominantna u svim zemljama koje oni zovu Zapadnog Balkana. Republika Srbija veruje u zajedničku evropsku budićnost celog regiona. Dajemo punu podršku Severnoj Makedoniji na njenom evropskom putu – rekao je on i dodao da region Zapadnog Balkana zaslužuje šansu cele Evropske unije.

Vučević je ocenio i da je za Srbiju veoma važno pitanje da čuje stratešku odluku Skoplja da li koridor 10 vide kao ključni razvoj, pre svega železničkog saobraćaja i da zajedno sa evropskim partnerima povežu Beč- Budimpeštu-Beograd- Skoplje-Solun i Atinu.

– To je nešto što je do sada moglo samo da se sanja. Time bi srednju Evropu povezali sa Grčkom. Verujem da je to interes i Severne Makedonije i Srbije, jer će Skoplje i Beograd biti bliže, ali i Budimpešta i Atina. Više će se putovati, a ljudi će ostati ovde da žive. Razgovarali smo danas i oko graničnih prelaza, da vidimo da li možemo da idemo dalje, da ima što manje zaustavljanja, da kamioni ne stoje satima. Gube svi- privrednici, države, narodi. To je nešto što opterećuje i strane investitore. Moramo da se relaksiramo svih administrativnih barijera, da rešimo administratovne barijere.

Premijer Srbije je istakao i da se raduje zajedničkoj sednici dve Vlade, koja bi bila u Nišu do kraja 2024.

– Mislim da je prirodno da dve komšijske države sarađuju. Pozvao sam Vladu Severne Makedonije i privrednike da uzmu učešće u EKSPO 2027. Mislim da je važno za sve da makedonske kompanije budu prisutne u Beogradu 2027. Biće to jedan veliki sajam i festival za ceo svet, prosto bi bilo neprirodno da Severna Makedonija ne uzme učešće. Još jednom zvanično zovem predsednika Vlade Severne Makedonije da poseti Srbiju. Ovo su politički sastanci koji treba da stvore još bolje uslove za život građana.

Premijer Vučević naglasio je da će interkonektor dovesti do stabilnosti energetske efikasnosti i bolje proizvodnje električne energije, rada stranih kompanija koje posluju u Srbiji i snabdevanje domaćinstava.

– Nama je prirodan ovaj krak preko Severne Makedonije. Energetika je bila ključna tema, pored infrastrukturnih tema, na sastanku. Mi svi moramo da razumemo da sve više trošimo električne energije, industrija nam raste. Moramo da razumemo klimatske promene, Zelenu agendu EU. On bi bio dužine 70 kilometara i treba da ima godišnji kapacitet od 14 milijardi kubnih metara. Srbija će time biti urednije snabdevena prirodnim gasom – zaključio je Vučević.

(Pančevac/Novosti)

