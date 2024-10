PAUK VAM JE ODNEO AUTO: Evo od čega zavisi koliko ćete platiti, kazne idu i do 20.000

Poznati amerikanac kog Srbija obožava, Džastis Rid, ostao je zatečen kada je platio kaznu od 160 evra, nakon što mu je pauk odneo automobil. Svi koji su se našli u sličnoj situaciji znaju koliko može biti „udarno za džep“, kada stignete na parking mesto „Parking Servisa“, kako bi preuzeli svoj automobil.

Kako se navodi na zvaničnom sajtu „Parking Servisa“, cena uklanjanja vozila koje je nepropisno parkirano zavisi pre svega od težine vozila. Na osnovu toga, vozila su svrstana u šest kategorija, a cene prenosa i uklanjanja su različite za svaku od njih:

1. Vozila mase do 800 kg (uključujući i nosivost vozila) – cena ove uslige iznosi oko 6.000 dinara;

2. Vozila mase od 801 kg do 1.330 kg – cena ove uslige iznosi oko 8.830 dinara;

3. Vozila mase od 1.331 kg do 1.900 kg – cena ove uslige iznosi oko 13.245 dinara;

4. Vozila mase od 1.901 kg i više, kao i teretna vozila mase do 4 tone, autobusi registrovani za do 15 putnika – cena ove usluge iznosi oko 19.867 dinara.

Kada su u pitanju naredne dve stavke, odnosno vozila od 4 tona, pa preko 14, Parking Servis iste ne odnosi, već se plaća kazna na lice mesta.

5. Teretna vozila mase od 4 do 14 tona, autobusi registrovani za 16 do 45 putnika, kamionske prikolice i objekti površine od 4 do 8 m².

6. Teretna vozila preko 14 tona, kamionske poluprikolice, autobusi za više od 45 putnika, građevinske i poljoprivredne mašine

Na osnovu kategorije vašeg vozila, cena uklanjanja može varirati. U ove cene nije uključen prekršajni nalog koji izdaje nadležni organ – saobraćajna policija, komunalna milicija ili inspekcija.

Pored troškova uklanjanja, u zavisnosti od kategorije, plaća se i naknada za smeštaj vozila na lokacijama JKP „Parking servis“, koja se obračunava za svaki započeti dan nakon isteka 72 sata od trenutka uklanjanja.

Naknadu možete platiti gotovinom, kreditnom ili debitnom karticom, kao i čekom prilikom preuzimanja vozila.

