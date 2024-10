VUČIĆ I ERDOGAN: Zlatno doba u odnosima Srbije i Turske

BEOGRAD – Predsednik Turske Redžep Tajip Erdogan boravi u poseti Srbiji.

Predsednik Vučić izjavio je posle sastanka sa Erdoganom da su razgovarali o svim važnim geopolitičkim i drugim temama, kao i problemima sa kojima se pojedinačno i zajedno suočavaju Srbija i Turska.

– Još jedanput da iskažem dobrodošlicu našem prijatelju. I danas smo u razgovoru govorili o svim važnim geopolitičkim temama, ali i problemima sa kojima se pojedinačno suočavamo, a ponegde i zajedno. Zahvalan sam predsedniku Erdoganu na tome što je uvek izražavao dobru volju da poseti našu zemlju i da otvoreno razgovara o svim i ne uvek lakim pitanjima. Mnogo toga sama saznao i naučio i o nekim drugim inicijativama na globlanom nivou i verujem da će iz ovog razgovora značajnu korist imati Srbija i njeni građani, i ja se trudim da sagledam nove stvari i na najbolji način primenim na delu – kazao je Vučić.

Predsednik je izjavio da Srbija i Turska imaju odlične ekonomske odnose, a da je trgovinska razmena u odnosu na pre nekoliko godina usedmostručena i da se nada da će do kraja godine ona iznositi 2,6 milijardi evra.

– Broj turskih državljana koji poseti našu zemlju je najveći od svih stranih državljana. Turska je zemlja sa kojom se trudimo da osnažimo veze. Ona je važna sila na evroazijskom i svetskom nivou. Reče je o važnoj sili, zato sam posebno zadovoljan što smo danas održali zasedanja Visokog saveta za saradnju – rekao je Vučić, a potom govorio o turskim kompanijama koje rade u Srbiji.

– Naš dogovor i želja i naređenje Erdogana je da uspostavimo bliže odnose u okviru vojnih i odbrambenih industrija i odabrali smo važne ljude iz vlade koji bi trebalo da uspostave tim koji bi na tome radio u narednom periodu. U svim sferama naša saradnja mora da raste – kazao je predsednik Vučić.

O situaciji na Balkanu

Vučić je izjavio da je sa turskim predsednikom razgovarao i o situaciji na Balkanu, kao i da je jasno govorio o politici Srbije, poštovanju javnog prava, o situaciji u BiH.

– Pažljivo sam slušao Erdogana, jasno i nedvosmisleno govorio o politici Srbije. Zahvalan sam Turskoj i Erdoganu na razumevanju na tome što su želeli da nas saslušaju. Visoko cenimo poziciju politike Erdogana koji vodi nezavisnu suverenu zemlju u interesu naroda, a ne durgih sila. Mi smo mnogo manja zemlja i trudimo se da vodimo svoju politiku. To je još jedan od mostova Ankare i Beograda i uveren sam da ćemo to da pretvorimo u bolje rezultate. Verujem da ćemo na nekom sledećem samitu moći da kažemo da smo prešli 3 milijarde trgovinske razmene, pa 4 milijarde. Nadam se da će on uskoro ponovo posetiti Srbiju i da će prihvatiti moj poziv da ponovo poseti Beograd – istakao je predsednik Vučić i dodao da će naredna sednica Visokog saveta biti održana u Ankari.

Obraćanje Erdogana

– Želeo bih da se zahvalim predsedniku Vučiću, mom prijatelju, na gostoprimstvu, koje sam osetio. Potpisali smo nekoliko sporazuma koji će dodatno jačati ugovorne obaveze između nas. Naš odnos sa Srbijom je takav da možemo da kažemo „zlatno doba“. Ekonomski odnosi su ono što upravlja našim odnosima. Rešeni smo da zajedničkim naporima koračamo u tom pravcu. Nadamo se da će broj turista iz Srbije u Tursku biti veći. Zapošljavamo 960 hiljada ljudi u Srbiji. Dragi prijatelj, gospodin Vučić, igra veliku ulogu u uspostavljanju ove klime. Još jednom smo podvukli značaj mira i stabilnosti na Balkanu. Još jednom smo potvrdili našu rešenost da zaštitimo stabilnost u BiH. Ja sam mnogo puta podvukao koliko Srbija igra konstruktivnu ulogu. Ono što se trenutno dešava na Bliskom istoku, takođe, je bila tema. Krajnje vreme je da se zaustave napadi Izraela. Ohrabrio bih ostale da zvanično prihvate Palestinu kao državu. Tokom bilateralnih razgovora smo se fokusirali na političkim, ekonomskim, tursitičkim, temama vezanim za odbranu… Nadamo se da će donete odluke biti plodotvorne – rekao je Erdogan.

O odnosima dve zemlje, očuvanju mira i stabilnosti

– Suština svin naših razgovora tiče se održavanja mira i stabilnosti. Srbija je pre nekoliko dana dobila investicioni rejting. Ja sam zahvalan Erdoganu što uvek, čak i onda kada nismo bili u potpunosti saglasni, da smo mogli da razgovaramo. Erdogan ima mnogo ideja, kako da se trajno sačuva mir i u skladu sa tim ćemo pokušati da pokazujemo neke drugačije znakove prema BiH. Turska je najveći igrač na Balkanu i najmoćnija zemlja, zahvalan sam Erdoganu što je uvek želeo da razgovara sa svima – kazao je Vučić.

– Sada smo u poziciji da zajedno, ruku pd ruku, čuvamo mira. Sarađivaćemo u domenu namenske industrije. Imamo određene mogućnosti, kapacitete. Mi zajedno moramo da koristimo te kapacitete – istakao je Erdogan.

– Naravno da je turska vojna industrija veća nego naša, ali ni naša nije za zanemarivanje. Ja imam veliko poverenje u Erdogana i njegov odnos prema miru. Mi imamo mnogo ideja, šta je to što nam je potrebno. Mi moramo da razvijamo, jer ja nisam zadovoljan stanjen naše vojne industrije. Kada sto puta kažem nekome, da nas ne interesuju ratovi, ali da moramo da imamo snage da čuvamo Srbiju. Šta god da se dogodi, Redžep Tajip me pozove. Retki su takvi. Imam još jednog takvog prijatelja. Zahvalan na tome. Čestitao je za kreditni rejtinga, kao i sve ostalo. Pogledajte kako je Turska pre Erdogana izgledala, bukvalno je promenio lice zemlje – rekao je Vučić.

Potpisivanje važnih sporazuma

U prisustvu dvojice predsednika, u toku je potpisivanje sporazuma. Resorni ministri potpisuju memorandume o razumevanju, i to između ministarstava unutrašnjih poslova, ministarstava za rad, boračka i socijalna pitanja, ministarstva privrede, ministarstava rudarstva i energetike, ministarstava sporta, ministarstava turizma i omladine, ministarstava informisanja. Protokol o saradnji potpisali su gradonačelnik Beograda i gradonačelnica Gazijantepa. Protokol o saradnji potpisan je i između državnih arhiva Srbije i Turske.

Posle svečanog dočeka ispred Palate Srbija i razgovora Erdogana sa predsednikom Srbije, njih dvojica će prisustvovati četvrtoj sednici Visokog saveta za saradnju Srbije i Turske i potpisivanju sporazuma o saradnji.

Erdogan će tokom popodneva sa Vučićem prisustvovati i Biznis forumu Srbija-Turska u hotelu Hajat.

Tokom Erdoganove posete Beogradu trebalo bi da bude potpisano više dokumenata – memoranduma o razumevanju i saradnji Srbije i Turske, u oblastima rada, zapošljavanja i socijalne sigurnosti, privrede, industrije i tehnologije, energetske tranzicije, medija i informisanja, omladine i sporta, upravljanja katastrofama, kao i o saradnji u vanrednim situacijama.

Predsednik Turske u Beograd je doputovao posle kratke posete Tirani gde je prisustvovao svečanom otvaranju velike džamije koju je finansirala Turska.

(Pančevac)