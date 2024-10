KONFERENCIJA O BEZBEDNOSTI DECE: Unaprediti sistem Pronađi me

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić istakao je danas na međunarodnoj konferenciji o bezbednosti dece „Bezbednost i odgovornost 2024“, da tema bezbednosti dece i učenika u školama predstavlјa prioritetan i veoma važan zadatak i da Ministarstvo unutrašnjih poslova čini sve da unapredi bezbednost i sačuva sigurnost najmlađih naraštaja.

„Smatram da je klјučna reč u ovakvoj diskusiji upravo odgovornost. Odgovornost koja stoji nad svima nama, odraslim osobama, i koja svakog dana mora da podseća na činjenicu da su roditelјi i drugi odrasli uzor. Odrasli su uvek odgovorni jer upravo od njih mlađi naraštaji moraju da uče i da se ugledaju. Kao ministar unutrašnjih poslova mogu da kažem da Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije tema bezbednosti dece i učenika u školama apsolutno predstavlјa prioritetan i veoma važan zadatak i da ovo ministarstvo čini sve što je u njegovoj moći da unapredi bezbednost i sačuva sigurnost naših najmlađih naraštaja“, poručio je ministar Dačić.

Istakao je važnost činjenice da dete ume da prepozna nasilјe, da zna na koji način može da ga prijavi i kako da se zaštiti od njega, kao i od svih konflikata u kojima se može naći.

„Upravo u tim nemilim situacijama, veliki saveznik ugroženoj deci je baš policija i deca to moraju da znaju – da je policija uvek tu za njih, da ih sasluša i razume i naravno spreči da im se bilo šta ružno desi, odnosno bilo koji vid nasilјa i diskriminacije. Ono što roditelјi moraju da znaju, to je da treba odmah da prijave svaku sumnjivu aktivnost koja ugrožava bezbednost njihove dece, jer upravo njihova brza reakcija i sama prijava mogu da spreče sve predatore da učine dalјu štetu i tako ih ujedno brže dovedu pred policiju i lice pravde“, naglasio je Dačić.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je nastavilo saradnju sa Ministarstvom prosvete i Misijom OEBS u Srbiji u projektu „Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo“, koji se sprovodi u svim srpskim školama.

„Policija će nastaviti da kroz edukativne i informativne radionice podiže svest kod učenika o tome kakve sve mogu biti posledice koje izaziva nasilјe i koji su to načini podrške ukoliko bi eventualno došlo do njega. Uz to, ne zaboravimo da je svakog dana u Srbiji oko 2.400 policajaca posvećeno bezbednosti u školama“, rekao je ministar Dačić.

On je podsetio i ukazao na značaj uspostavlјanja sistema „Pronađi me“ koji bi, prema njegovim rečima trebalo u narednom periodu unaprediti. „Brojna su iskustva kroz koje smo prolazili. Bilo bi svrsishodno i korisno da se izvuku određene pouke. Da se što bolјe organizujemo da spasimo živote dece. Jedna od tih stvari je obrazovni proces, vaspitno delovanje, uticanje na svest lјudi. Nažalost, to nije uvek dovolјno. I to možete videti u svakom segmentu lјudskog života, od nasilјa u školama, na ulici, u porodici pa do saobraćaja. Potrebne su promene zakona i uvođenje što oštrijih sankcija, ali je potrebna i bolјa organizacija svih institucija koje se bave vladavinom zakona i nevladinih organizacija, medija i svih drugih koji mogu u tome da pomognu“, naglasio je ministar Dačić.

Ministar je istakao značaj saradnje svih organizacija, partnerskih službi, kao i uvođenja raznih inovativnih sistema.

„Želim da se zahvalim Igoru Juriću koji je, nažalost imao i svoja teška iskustva u životu, što je svoj život posvetio nekada ne lakom traženju zajedničkog jezika sa svim organizacijama koje se bave sprovođenjem zakona. A, to znači da i u tehnološkom smislu pratimo nove ideje, projekte koji se pojavlјuju u svetu. Za to nam je potrebna saradnja partnerskih službi, mislim na policije širom sveta, zajedno sa njima na tome radimo. Sistem „Pronađi me“ je samo jedan od sistema koji mi moramo da uvedemo u našoj zemlјi. Tu je i sistem „112“. Zahvalјujem se svima vama na predanosti u radu. Uspeh će se ovde meriti svakim spašenim dečjim životom, a to je nešto zašta se vredi boriti. Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija će biti u prvom redu te borbe i da nas pozovete, uputite, kažete nam šta treba da pomognemo, da radimo zajedno i siguran sam da ćemo imati i bolјe rezultate“ poručio je ministar Dačić.

Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Kristofer Hil zahvalio se ministru Dačiću i Ministarstvu unutrašnjih poslova koje ima klјučnu ulogu i istakao da je u oblasti bezbednosti dece postignut značajan napredak puštanjem u rad sistema za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka maloletnog deteta „Pronađi me“.

Ambasador Hil je rekao da je to bila zajednička ideja, uspešno implementirana i u Srbiji. On je dodao da svako dete zaslužuje bezbedno detinjstvo, posebno zbog činjenice da internet može biti pretnja, jer postoje lјudi koji ga zloupotreblјavaju i da to zahteva da se svi jednako uklјuče i imaju jednaku ulogu u postizanju rešenja.

„Ovo nije pitanje jedne zemlјe kako da se izbori sa nasilјem nad decom, ono je globalno. Ovde je reč o tome kako zajednički možemo da radimo i razmenjujemo iskustva. Ovo je pitanje koje nas definitivno ujedinjuje“, rekao je ambasador Hil.

Predsednik Centra za nestalu i zlostavlјanu decu Igor Jurić ovom prilikom se zahvalio na saradnji i pomoći svim saradnicima, kao i institucijama i partnerskim organizacijama.

(Pančevac)

