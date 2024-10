Maja Vitman: U jeku rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića

U Ulici Dimitrija Tucovića, gde ljudstvo i mašine neprekidno rade, gradska menadžerka Maja Vitman održala je danas konferenciju za novinare. Rekla je da „možemo da se pohvalimo činjenicom da u Pančevu, na godišnjem nivou, gradimo desetine kilometara nove putne infrastrukture”, kao i da je razvoj našeg grada munjevit, da prati ekonomski razvoj naše zemlje i političke ciljeve koji utiču na podizanje kvaliteta života svih naših sugrađanki i sugrađana, ali i onih koji su odlučili da se poslovno ostvare u Pančevu.

Maja Vitman je dodala:

– Ponosni smo što danas ispunjavamo obećanja i sledimo političku poruku „Pančevo sutra”. Ova poruka je rezultat rada našeg predsednika Aleksandra Vučića, čiju politiku sprovodimo. Pokazali smo da se upornost, zalaganje i trud višestruko isplate, a to dokazuje i ova kapitalna investicija, rekonstrukcija Ulice Dimitrija Tucovića. Ulažemo u sva naseljena mesta, kao i u sve delove grada. Politika kontinuiteta je cilj kome težimo. Prepoznati smo kao lokalna samouprava koja ima ideju, koja razgovara sa sugrađankama i sugrađanima i sluša njihove potrebe.

Za izvođenje radova deo sredstava obezbeđen je iz budžeta Grada Pančeva za 2024. i 2025, a Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine sufinansirala je radove sa 362,4 miliona dinara. Utisci sugrađanki i sugrađana iz Gornjeg grada, kao i svih onih koji ovu deonicu svakodnevno koriste na putu ka Severnoj industrijskoj zoni, i dalje, ka Opovu, Kovačici i Zrenjaninu, veoma su pozitivni.

Ova saobraćajnica je, od Ulice Moše Pijade do Knićaninove, duga 1.253 metra. Njena širina je sedam metara, rade se novi, obostrani trotoari u širini od 1,6 metara i biciklistička staza za dvosmeran saobraćaj dužine 770 metara, od Ulice Uroša Predića do Knićaninove, a zbog konfiguracije terena nije bilo izvodljivo stazu produžiti do Ulice Moše Pijade.

– U komunikaciji sa stanovnicima ovog dela grada, odlučili smo da postavimo semafore na raskrsnicama Ulice Dimitrija Tucovića s ulicama Ive Kurjačkog i Uroša Predića. Ispunili smo i druge zahteve sugrađanki i sugrađana, stoga smo projektom predvideli proširenje kapaciteta parking mesta i to na levom delu Ulice Uroša Predića iz pravca grada. Završeni su svi radovi na izgradnji atmosferske kanalizacije. Rekonstruisane su i dotrajale elektroinstalacije, a završeni su i radovi na gasovodu: izgradili smo nove, obostrane priključke. Rekonstruisana je postojeća i izgrađena nova vodovodna mreža – rekla je Maja Vitman.

U toku je postavljanje prvog sloja asfalta od Ulice Moše Pijade do Ulice Uroša Predića, a uporedo se, obostrano, uređuju trotoari celom dužinom, koji su u najvećem delu i gotovi. Tu su i parking mesta, kolski prilazi, autobuska stajališta, regulacija šahtova, slivnika i slivničkih veza. Sledi postavljanje stubova javnog osvetljenja. Gradska menadžerka je jasna:

– Sredinom novembra očekujemo da bude urađen i završni sloj asfalta u okviru prve faze radova, sa postavljenim semaforima i završenom horizontalnom i vertikalnom signalizacijom. U dogovoru s JKP-om „Zelenilo”, biće posađena nova stabla na predviđenim mestima i ulica će dobiti novi izgled. Prema ugovoru, završetak druge faze radova od Ulice Uroša Predića do Knićaninove predviđen je za maj 2025. Naravno, mi ćemo se potruditi, ukoliko vremenski uslovi budu optimalni, da to bude i ranije. Uveliko se izvode radovi i na drugoj deonici saobraćajnice. Ovo je veliki uspeh za naš grad i drago nam je što rešavamo višedecenijske probleme i što ispunjavamo ono što smo obećali.

Maja Vitman je zamolila sve sugrađanke i sugrađane da imaju u vidu da postavljanje prvog sloja asfalta ne znači završetak radova i da je građevinska mehanizacija još uvek tu, kao i veliki deo građevinskog materijala koji se koristi za potrebe završetka radova. Jer, bezbednost je na prvom mestu.

(Pančevac / S. T.)

