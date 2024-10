JKP HIGIJENA OČISTILA VOJLOVICU

Radnici Higijene odnosili su otpad po rasporedu iz naselja Vojlovica. U ovom delu grada Pančevci poštuju raspored i uglavnom izbacuju stari nameštaj kao baštenski otpad. Nekolilo ekipa bilo je angažovano u Vojlovici kako bi se odneo sam izbačeni otpad.

David Milićev, radnik JKP “Higijena”, navodi za TV Pančevo da sav otpad dižu ručno.

-Imamo i mehanizaciju i jedan kamion koji ima “ruku”. Uglavnom se poštuje raspored, neko i naknadno izbaci, ovde u Vojlovici se to poštuje. Uglavnom se izbacuju stari kreveti, fotelje, tepih, kao i travu i grane-kaže Milićev.

Prema rečima Bobana Đurđeva, vd direktora JKP Higijena, tokom ovogodišnje jesenje akcije odziv građana je do sada najveći, što je veoma važno i dobro kako za građane tako i za Higijenu.

-Građanima je bitno jer smo im na usluzi, radimo po rasporedu koji smo utanačili, a oni mogu da iznesu sve što imaju, od ambalažnog otpada, starog nameštaja, biljnog otpada. Nama olakšavaju, jer samo odnošenje te vrste otpada iziskuje različiti vid tehnike odnošenja, nama je bolje jer ne može da dođe do uništavanja ili oštećenja naše tehnike. Nama je bitno zato što ta vrsta otpada završi tamo gde i treba na deponiji, a vrsta ambalažnog otpada kasnije ide na reciklažu, to je bitno sa aspekta zaštite životne sredine. Ti isti građani samim delovanjem i većim odzivom utiču na to da se smanji broj tih manjih divljih deponija što je problem i za grad i za Higijenu -kaže Đurđev.

Dva puta godišnje Higijena organizuje akciju odnošenja kabastog otpada. Branislav Raketić gradski većnik za komunalu oblast ističe da zahvaljući ovoj akciji građani Pančeva, Dolova i Starčeva mogu da se oslobode otpada koji završi na staroj deponiji. On ističe da će u narednom periodu raditi više na tome da grad bude što čistiji.

Branislav Raketić, gradski većnik za komunalnu oblast, navodi da su impresije građana vezane za akciju fenomenalne.

-Kada dođete kod njih i oslobodite ih nepotrebnih stvari i istovremeno je naš grad čistiji i uredniji, što se trudimo maksimlano sa postojećim resursima, da vodimo računa da ovaj grad bude onakav kakav i zaslužuje. U ime resora za komunalne poslove gledamo da nivo komunalnih usluga iz godine u godinu dižemo na viši nivo a građani traže da ono što oni plaćaju ima određeni nivo usluga koji zaslužuju. Smatram da grad Pančevo postaje jedna ozbiljna destinacija za život i želimo da sve usluge svih javno komunalnih preduzeća budu digrnute na jedan veći nivo – objasnio je Raketić.

U Higijeni podsećaju da u okviru akcije odnošenja kabastog otpada ne može da se izbacuje građevinski šut, ali da to građani mogu da odnesu i sami na staru deponiju, ta usluga je besplatna. Svakog petka radi se revizija terena koji je bio na programu tokom jedne nedelje, a 29. i 30. oktobra na kraju akcije obilaziće se sav teren koji je bio na raspredu u slučaju da neko nešto nije izbacio.

(TV Pančevo)

