KULTURNI CENTAR: Program od 21. do 27. oktobra

Kulturni centar Pančeva od 21. oktobra do 27. oktobra organizuje brojne zanimljive kulturne i umetničke sadržaje.

Pozorišni matine Kulturnog centra Pančeva pod nazivom PRIPREMA, POZORIŠTE, SAD! 19. oktobra u 12 sati u Dvorani Kulturnog centra, donosi predstavu “Tri praseta” Pozorišta “Sanjalište” iz Beograda.

U okviru bioskopskog repertoara, u Dvorani KCP-a, 22. i 23. oktobra u 18 sati na programu je animirani sinhronizovani film za decu “Male šape na velikom putovanju”, zabavan porodični film koji će podseća da je prijateljstvo ne samo najveća nagrada u životu već i najuzbudljivija avantura.

Istih dana od 20 sati na program je domaći film “Videoteka” reditelja Luke Bursaća sa Reljom Popovićem, Igorom Benčinom, Tamarom Isailović, i Zoranom Cvijanovićem u glavnim ulogama.

Nakon neuspele pljačke, lokalni bandit pronalazi utočište u napuštenom video-klubu. Primoran da tu provede noć, odlučuje da pogleda tri filma koji će ga odvesti u čudesne svetove ispunjene herojima, zlikovcima i magijom.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

Pozorišna predstava “Tri zime” Akademskog pozorišta “Promena” u režiji Jasne Đuričić na program je 21. oktobra u 19.30 u Dvorani Kulturnog centra. Uloge tumače Nikola Knežević, Isidora Vlček, Vanja Kovačević, Ksenija Mitrović, Sunčica Milanović, Ana Rudakijević i Stefan Beronja. Predstava je nastala kao diplomski rad studenata glume u klasi profesorke Jasne Đuričić i Sanje Ristić Krajnov i prati istoriju zagrebačke porodice i njihove kuće u tri ključna istorijska trenutka (1945, 1990. i 2011), gde svaka godina donosi važne prekretnice koje utiču na sudbinu ne samo junaka ove priče već i na čitavu istoriju bivše Jugoslavije. Između ratova, savremenih političkih dešavanja i ljubavi, hrabrost da pronađu svoje mesto u svetu vidimo prvenstveno kroz ženske likove ove porodice koje čine njen stub već generacijama. Dok pratimo njihov put u današnjem vremenu, povremeno sa retrospekcijom, prisećamo se sa čime se jedna porodica susretala u prošlosti i koliko je ta prošlost zapravo daleko od nas.

Predstava traje tri sata i 45 min sa pauzom.

(Pančevac)

