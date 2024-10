KULTURNI CENTAR: Program od 28. oktobra do 3. novembra

Kulturni centar Pančeva od ponedeljka, 28. oktobra do nedelje, 3. novembra organizuje zanimljive kulturne i umetničke sadržaje.

U ponedeljak, 28. oktobra u 19.30 sati, u Dvorani Kulturnog centra, na programu je pozorišna predstava Pozorišta “Boško Buha” iz Beograda “39 stepenika” Patrika Barloua, u režiji Vladimira Aleksića. Uloge tumače Viktor Savić, Andrija Milošević, Anastasia Mandić i Goran Jevtić.

Pre svega „39 stepenika” prepoznajemo kao naziv crno-belog filma Alfreda Hičkoka iz 1935. godine. Britanski filmski institut proglasio ga je za četvrti najbolji britanski film svih vremena. Priča o 39 stepenika starija je od filma. Roman ovog naziva napisao je Džon Baken, 1915. godine.

Patrik Barlou (poznat po „Nacionalnom teatru dva čoveka iz Brenta”, koji je postao legenda u Velikoj Britaniji) napravio je pozorišnu adaptaciju romana Džona Bakena i filma Alfreda Hičkoka, više nego slobodno. Komad je doživeo premijeru 2005. u Londonu. Tekst je 2007. dobio nagradu „Olivije” za najbolju novu komediju i dve nagrade „Toni” 2008. Na Vest Endu u Londonu igra se godinama sa nesmanjenom pažnjom, a na Brodveju je trajao četiri godine sa više od 1.200 predstava. Tekst je igran u Americi i Velikoj Britaniji, Hong Kongu, Meksiko Sitiju, Atini, Barseloni, Varšavi, Seulu, Buenos Airesu, Tel Avivu, Parizu, Montevideu, Stokholmu, Južnoj Koreji, Tampereu, Šangaju, Dubajiu, Ahenu, Nirnbergu…

Radnja komada je jednostavna: muškarac pokušava da pomogne ženi, agentu, kontraobaveštajcu. Kada je agentkinja ubijena, on mora da se bori da spase sebe i istovremeno pokuša da raskrinka grupu stranih špijuna koji žele da se domognu važne državne tajne.

U ponedeljak, 28. oktobra u 19 sati u novoj Galeriji savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva biće otvoren 54. Salon umetnosti Pančeva, s temom ART AQUA, na kojem će biti predstavljeni radovi 33 autora iz svih likovnih oblasti.

27. Pančevački Jazz festival održaće se od 1. do 3. novembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva. U okviru ovogodišnjeg festivalskog izdanja na programu je 6 koncerata i 3 jam session-a, a publika će imati priliku da uživa uz vrhunski džez sastava koji nam dolaze iz SAD, Italije, Izraela, Francuske, Austrije i Srbije.

Prve festivalske večeri, u petak 1. novembra od 20 sati natupiće izraelski sastav Shai Maestro, dok je od 21.30 na programu koncert Robin McKelle: „Impressions of Ella” (SAD/Francuska).

U subotu, 2. novembra od 20 sati slušaćemo Tsombanis 4 koji nam dolazi iz Austrije, a od 21.30 italijanski sastav Fabrizio Bosso Quartet: „We Wonder”.

Poslednje večeri, u nedelju 3. novembra, od 20 sati na programu je koncert domaćeg sastava Soul Matrix, dok od 21.30 nastupa David Murray Quartet (SAD). Svake večeri od 23 sata u Foajeu publiku očekuju zanimljivi jam session-i.

Biletarnica Kulturnog centra Pančeva otvorena je od ponedeljka do petka od 13 do 21 sat, subotom od 11 do 21 sat, dok je nedelja neradni dan.

(Pančevac)