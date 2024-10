27. PANČEVAČKI JAZZ FESTIVAL: Druge večeri nastupiće saksofonistkinja Ana Combanis i trubač Fabricio Boso

Druge večeri 27. Pančevačkog Jazz Festivala, 2. novembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva, nastupiće nemačka tenor saksofonistkinja Ana Combanis sa svojim sastavom Tsombanis 4 (u 20 sati), i italijanski sastav Fabricio Boso Kvartet (u 21.30 sati).

Ana Combanis (1994) muzičku karijeru započela je u rodnom Berlinu, a za master studije odabrala je Beč, gde je nastavila da živi i radi kao profesionalni muzičar. Među ansamblima i umetnicima sa kojima je dosad sarađivala su: BuJazzO, Berlin Jazz Composers Orchestra, WDR Big Band, APQ (Anna Tsombanis & Paul Van de Calseijde Quartet), Tomas Ganš, Đango Bejts, Nols Klajn i Džigs Vigam. Objavila je i jedan album kao lider trija (Nikolaos, 2020).

Ansambl Tsombanis 4 izaziva radoznalost već neobičnom postavom, sa dva kontrabasa, saksofonom i bubnjevima. Ovaj izbor ipak nije čudan ako bolje poznajemo afinitete liderke, koja pokazuje veću strast prema dubljim notama i nižim zvučnim registrima, dajući ovom delu

zvučnog spektra veliki prostor – u slučaju ovog kvarteta takav njen karakter izvrsno manifestuje dupliranje basova u ritam sekciji. Dvojica kontrabasista su iskusni likovi sa evropske/austrijske džez scene: Švajcarac Andreas Velti član je i sastava Fabian Rucker 5, Tree, Azolia i Herbert/Waelti/Dés, a Manu Majr sastava Kompost 3, 5K HD, Gabbeh i Synesthetic 4 (8), između ostalog. Obojica drže i solo resitale. Drugačijeg tembra, Velti i Majr sviraju komplementarno jedan drugom, perfektno harmonizujući. Ritam sekciju zaokružuje Herbert Pirker, jedan od najtraženijih bubnjara na austrijskoj džez sceni (saradnje: Zina Parkins, Luj Sklavis, Volfgang Pušnig, Filip Nikrin, Lorenc Rab, Mario Rom’s Interzone, Shake Stew, Falb

Fiction).

Konačno, tu je liderka, saksofonistkinja i kompozitorka Ana Combanis, sa punim i toplim zvukom tenor saksofona u frontu. Njene kompozicije pokrivaju širok ambijentalni spektar; od nežnih meditativnih zvukova, do pomahnitalih slobodnih pasaža. Rezultat je eksplozivna mešavina spontane komunikacije i energične svirke, moderni izraz u kome se ipak jasno prepoznaju koreni u tradicionalnom džezu.

Nakon Ane Combanis i njenog sastava, u istom prostoru od 21.30 na programu je

koncert Fabricio Boso Kvarteta iz Italije.

Trubač i kompozitor Fabricio Boso (Torino, 1973) imao je samo pet godina kada je počeo da svira trubu po ugledu na oca, trubača-amatera, a sa petnaest je već diplomirao na konzervatorijumu Đuzepe Verdi u Torinu. Ubrzo je svirao prvi džem sešn, a u sedamnaestoj je postao član big benda saksofoniste Đanija Basa, sa kojim je prvi put snimao. Potom se preselio u Bari, gde je radio sa Nikolom Konteom i brojnim nadarenim vršnjacima, kao i predavao na konzervatorijumu Nikolo Pićini. Godine 1999. proglašen je za najvećeg talenta u anketi magazina Musica Jazz. Sledeće godine diskografski je debitovao kao lider sa albumom Fast Flight.

Snimio je tridesetak albuma kao lider ili kolider (kvartet, kvintet, brojne duo kombinacije, kolektivi The Jazz Convention, Riff Trio, High Five Quintet, Latin Mood i Spiritual Trio), te još nekoliko desetina kao sajdmen. Dobijao je nagrade za najboljeg trubača i najbolji album u anketama magazina JazzIt i Musica Jazz (Top Jazz). Saradnje (odabrano): Enriko Pjeranunci, Đanluka Petrela, Stefano Bolani, Gaetano Partipiljo, Rozario Đulijani, Franko D’Andrea, Lućano Bjondini, Mauro Otolini, Rita Markotuli, Enriko Rava, Renato Selani, Stefano Di Batista, Mario

Bjondi, Čarli Hejden, Karla Blej, Dajen Rivs, Di Di Bridžvoter, Marija Šnajder, Vejn Maršal, Rajan Trusdel, kao i Liberation Music Orchestra, pod vođstvom Čarlija Hejdena i Karle Blej, London Symphony Orchestra (album sa muzikom Nina Rote, aranžer Stefano Fonci), te Carnegie Hall Orchestra, pod vođstvom Džona Fedisa.

Na aktuelnom albumu We Wonder (2022) predstavlja originalno viđenje muzike Stivija Vondera, što će biti i okosnica programa na Pančevačkom džez festivalu. Na repertoaru su numere iz najkreativnijih godina Vonderove karijere, poput Sir Duke, I Wish, Another Star i Isn’t She Lovely sa legendarnog albuma Songs in the Key of Life, čuvena balada Visions i popularna tema Overjoyed.

Karte po ceni od 500 dinara za prvo festivalsko veče mogu se kupiti na biletarnici KCP-a svakog radnog dana 13 do 21h, i subotom od 11 do 21h.

27. Pančevački Jazz festival održaće se od 1. do 3. novembra u Dvorani Kulturnog centra Pančeva. U okviru ovogodišnjeg festivalskog izdanja na programu je 6 koncerata i 3 jam session- a, a publika će imati priliku da uživa uz vrhunski džez, sastava koji nam dolaze iz SAD, Italije, Izraela, Francuske, Austrije i Srbije. Svake večeri od 23 sati u Foajeu publiku očekuju zanimljivi jam session-i.

